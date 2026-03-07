Rzeczpospolita
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przeprasza. „Nie zamierzamy najeżdżać krajów sąsiednich”

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian w wyemitowanym w sobotę przemówieniu przeprosił sąsiednie kraje za dotychczas przeprowadzone ataki. Oświadczył, że tymczasowe najwyższe kierownictwo kraju zdecydowało o wstrzymaniu dalszych ostrzałów, o ile z krajów sąsiadujących nie będą prowadzone ataki wymierzone w Iran.

Publikacja: 07.03.2026 10:06

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian

Foto: Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via Reuters

Bartosz Lewicki

Pezeszkian zapewnił, że Iran nie żywi wrogości do sąsiadów. Wyjaśnił, że dotychczasowe ataki na kraje wynikały „z błędnej komunikacji we władzach irańskich”. „'”

– Uważam, że konieczne jest przeproszenie krajów sąsiednich, które zostały zaatakowane. Nie zamierzamy najeżdżać krajów sąsiednich – powiedział irański prezydent. Poinformował, że tymczasowe kierownictwo nakazało siłom zbrojnym, by od tej pory nie atakowały krajów sąsiednich, chyba że irańskie siły zostaną zaatakowane z ich terytorium jako pierwsze.

Krótko przed tym przemówieniem Iran ponownie wystrzelił pociski w kierunku Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – zauważa agencja AP.

Wpis Donalda Trumpa i ostre słowa Masuda Pezeszkiana do Amerykanów

W oświadczeniu Pezeszkian powiedział też, że wysunięte przez Stany Zjednoczone żądanie bezwarunkowej kapitulacji Iranu jest „marzeniem, które powinni zabrać ze sobą do grobu”.

W piątek prezydent USA Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że „nie będzie żadnej umowy z Iranem poza BEZWARUNKOWĄ KAPITULACJĄ!”.

Iran w odpowiedzi na uderzenia izraelsko-amerykańskie zaatakował kraje Zatoki Perskiej

W odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko–izraelskie ataki Iran przeprowadza uderzenia w cele w krajach Zatoki Perskiej. Irańskie siły zbrojne nie są w stanie skutecznie przeciwstawić się amerykańskim i izraelskim atakom, ale w odpowiedzi Teheran rozpoczął uderzenia na cele w 11 państwach regionu: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, na Cyprze, w Iraku, Izraelu, Jordanii, Katarze, Kuwejcie, Omanie, Syrii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W atakach Iranu zginęło łącznie 28 osób, w tym sześciu amerykańskich żołnierzy i 12 izraelskich cywilów. Głównymi celami odwetu pozostają Izrael oraz amerykańskie instalacje wojskowe w regionie, a w mniejszym stopniu – miejsca związane z turystyką i biznesem w państwach Zatoki Perskiej, takie jak Dubaj.

Z powodu wojny wiele państw regionu zamknęło swoją przestrzeń powietrzną lub znacząco ograniczyło ruch lotniczy. W efekcie odwołano setki połączeń, a na lotniskach w krajach Zatoki Perskiej utknęły tysiące pasażerów, w tym turyści z Europy i Azji.

Iran wybiera nowego przywódcę

Pezeszkian jest członkiem trzyosobowej tymczasowej rady przywódczej, która sprawuje władzę w kraju do czasu wyboru nowego najwyższego przywódcy. W pierwszym dniu izraelsko–amerykańskich nalotów na ten kraj zginął dotychczasowy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. W Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę po śmierci najwyższego przywódcy, czemu towarzyszą organizowane w wielu miastach marsze poparcia dla władz.

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

