Prezydent Iranu Masud Pezeszkian
Pezeszkian zapewnił, że Iran nie żywi wrogości do sąsiadów. Wyjaśnił, że dotychczasowe ataki na kraje wynikały „z błędnej komunikacji we władzach irańskich”. „'”
– Uważam, że konieczne jest przeproszenie krajów sąsiednich, które zostały zaatakowane. Nie zamierzamy najeżdżać krajów sąsiednich – powiedział irański prezydent. Poinformował, że tymczasowe kierownictwo nakazało siłom zbrojnym, by od tej pory nie atakowały krajów sąsiednich, chyba że irańskie siły zostaną zaatakowane z ich terytorium jako pierwsze.
Krótko przed tym przemówieniem Iran ponownie wystrzelił pociski w kierunku Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – zauważa agencja AP.
W oświadczeniu Pezeszkian powiedział też, że wysunięte przez Stany Zjednoczone żądanie bezwarunkowej kapitulacji Iranu jest „marzeniem, które powinni zabrać ze sobą do grobu”.
W piątek prezydent USA Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że „nie będzie żadnej umowy z Iranem poza BEZWARUNKOWĄ KAPITULACJĄ!”.
W odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko–izraelskie ataki Iran przeprowadza uderzenia w cele w krajach Zatoki Perskiej. Irańskie siły zbrojne nie są w stanie skutecznie przeciwstawić się amerykańskim i izraelskim atakom, ale w odpowiedzi Teheran rozpoczął uderzenia na cele w 11 państwach regionu: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, na Cyprze, w Iraku, Izraelu, Jordanii, Katarze, Kuwejcie, Omanie, Syrii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W atakach Iranu zginęło łącznie 28 osób, w tym sześciu amerykańskich żołnierzy i 12 izraelskich cywilów. Głównymi celami odwetu pozostają Izrael oraz amerykańskie instalacje wojskowe w regionie, a w mniejszym stopniu – miejsca związane z turystyką i biznesem w państwach Zatoki Perskiej, takie jak Dubaj.
Z powodu wojny wiele państw regionu zamknęło swoją przestrzeń powietrzną lub znacząco ograniczyło ruch lotniczy. W efekcie odwołano setki połączeń, a na lotniskach w krajach Zatoki Perskiej utknęły tysiące pasażerów, w tym turyści z Europy i Azji.
Pezeszkian jest członkiem trzyosobowej tymczasowej rady przywódczej, która sprawuje władzę w kraju do czasu wyboru nowego najwyższego przywódcy. W pierwszym dniu izraelsko–amerykańskich nalotów na ten kraj zginął dotychczasowy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. W Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę po śmierci najwyższego przywódcy, czemu towarzyszą organizowane w wielu miastach marsze poparcia dla władz.
Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie
