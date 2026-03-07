Pezeszkian zapewnił, że Iran nie żywi wrogości do sąsiadów. Wyjaśnił, że dotychczasowe ataki na kraje wynikały „z błędnej komunikacji we władzach irańskich”. „'”

– Uważam, że konieczne jest przeproszenie krajów sąsiednich, które zostały zaatakowane. Nie zamierzamy najeżdżać krajów sąsiednich – powiedział irański prezydent. Poinformował, że tymczasowe kierownictwo nakazało siłom zbrojnym, by od tej pory nie atakowały krajów sąsiednich, chyba że irańskie siły zostaną zaatakowane z ich terytorium jako pierwsze.

Krótko przed tym przemówieniem Iran ponownie wystrzelił pociski w kierunku Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – zauważa agencja AP.

Wpis Donalda Trumpa i ostre słowa Masuda Pezeszkiana do Amerykanów

W oświadczeniu Pezeszkian powiedział też, że wysunięte przez Stany Zjednoczone żądanie bezwarunkowej kapitulacji Iranu jest „marzeniem, które powinni zabrać ze sobą do grobu”.