Weekend zapowiada się słonecznie, pogoda będzie sprzyjać spacerom
Aż do poniedziałku temperatura z każdym dniem będzie rosła. W większości regionów ma być pogodnie. W kolejnych dniach ciepło się utrzyma, ale słoneczną pogodę zastąpi deszcz.
Czytaj więcej
W 2026 roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z 28 marca na 29 marca. To ostatni weekend marca. Co ciekawe w 2025 r. była to noc z 29...
W sobotę ma być ciepło i przeważnie bezchmurnie. Zachmurzenie ma rosnąć jedynie na północnym zachodzie. Jeszcze rano gdzieniegdzie utrzymywały się zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Jak wynika z prognoz IMGW temperatura wyniesie od 10 stopni na północy kraju, około 13 stopni w centrum, do 16 stopni na południu. Wiatr nie będzie uciążliwy.
W nocy z soboty na niedzielę termometry mają pokazywać od –3 stopni na wschodzie i na południu do 3 stopni na wybrzeżu.
W niedzielę również w całym kraju ma być dużo słońca. Pochmurnie może być tylko na zachodzie – w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Na termometrach od 11-12 stopni na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu do 14-15 stopni na Pomorzu Zachodnim i na południu Polski. W nocy od –3 stopni na Podlasiu do 3 stopni nad morzem.
Najładniejsza pogoda w najbliższych dniach zapowiada się w poniedziałek. Słonecznie i bezchmurnie powinno być w całej Polsce. Jedynym wyjątkiem będzie województwo lubuskie, w którym będzie pochmurnie i mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od 12 stopni na Podlasiu, około 14 stopni w centrum, do 16 stopni na południu kraju.
Zmiany w pogodzie szykują się od wtorku. Prawie w całej Polsce będzie pochmurnie i pojawią się przelotne opady deszczu. Deszczowa pogoda może się utrzymywać również w środę i czwartek. Temperatury nadal będą jednak wysokie.
Z najnowszych prognoz, w tym także Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że Polsce nie grozi zapowiadany jeszcze niedawno powrót dwucyfrowych mrozów.
Druga połowa marca ma być jednak chłodniejsza. Maksymalne temperatury mają oscylować między 7 a 12 stopniami, ale ujemne temperatury w nocy przewidywane są tylko miejscami na Podhalu. Na pozostałym obszarze Polski termometry mają wskazywać od 0 st. C miejscami na północnym wschodzie do 3-4 st. C w pozostałych rejonach.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dziesięcioletnią Tosię oraz jej mamę, panią Olgę, poznaję na początku lutego 2026 roku. Na pierwszy rzut oka dzi...
Warszawa jest największym hubem produkcji gier wideo – wynika z badania obejmującego największe europejskie ośro...
Pomysł tzw. polskiego SAFE 0 proc. przyćmił niespodziewaną obniżkę stóp procentowych. Czy Narodowy Bank Polski r...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas