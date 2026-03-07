Rzeczpospolita
Weekend pod znakiem słońca. Czy po nim wrócą dwucyfrowe mrozy?

Weekend w większości kraju rozpoczął się słonecznie a temperatura sięgnąć ma nawet 16 stopni. Dopiero w poniedziałek czeka nas ochłodzenie i opady deszczu. Z prognoz IMGW na drugą połowę miesiąca wynika jednak, że do Polski nie wróci zapowiadany wcześniej dwucyfrowy mróz.

Aktualizacja: 07.03.2026 11:08 Publikacja: 06.03.2026 09:15

Weekend zapowiada się słonecznie, pogoda będzie sprzyjać spacerom

Foto: PAP/EPA/Laurent Gilleron

Anna Rogalska, amk, blew

Aż do poniedziałku temperatura z każdym dniem będzie rosła. W większości regionów ma być pogodnie. W kolejnych dniach ciepło się utrzyma, ale słoneczną pogodę zastąpi deszcz.

Ciepły i słoneczny weekend, do 16 stopni Celsjusza

W sobotę ma być ciepło i przeważnie bezchmurnie. Zachmurzenie ma rosnąć jedynie na północnym zachodzie. Jeszcze rano gdzieniegdzie utrzymywały się zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Jak wynika z prognoz IMGW temperatura wyniesie od 10 stopni na północy kraju, około 13 stopni w centrum, do 16 stopni na południu. Wiatr nie będzie uciążliwy.

W nocy z soboty na niedzielę termometry mają pokazywać od –3 stopni na wschodzie i na południu do 3 stopni na wybrzeżu.

W niedzielę również w całym kraju ma być dużo słońca. Pochmurnie może być tylko na zachodzie – w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Na termometrach od 11-12 stopni na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu do 14-15 stopni na Pomorzu Zachodnim i na południu Polski. W nocy od –3 stopni na Podlasiu do 3 stopni nad morzem.

Pogoda utrzyma się do poniedziałku. Jaki będzie początek tygodnia?

Najładniejsza pogoda w najbliższych dniach zapowiada się w poniedziałek. Słonecznie i bezchmurnie powinno być w całej Polsce. Jedynym wyjątkiem będzie województwo lubuskie, w którym będzie pochmurnie i mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od 12 stopni na Podlasiu, około 14 stopni w centrum, do 16 stopni na południu kraju.

Zmiany w pogodzie szykują się od wtorku. Prawie w całej Polsce będzie pochmurnie i pojawią się przelotne opady deszczu. Deszczowa pogoda może się utrzymywać również w środę i czwartek. Temperatury nadal będą jednak wysokie.

Dwucyfrowe mrozy już nie wrócą

Z najnowszych prognoz, w tym także Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że Polsce nie grozi zapowiadany jeszcze niedawno powrót dwucyfrowych mrozów.

Druga połowa marca ma być jednak chłodniejsza. Maksymalne temperatury mają oscylować między 7 a 12 stopniami, ale ujemne temperatury w nocy przewidywane są tylko miejscami na Podhalu. Na pozostałym obszarze Polski termometry mają wskazywać od 0 st. C  miejscami na północnym wschodzie do 3-4 st. C w pozostałych rejonach. 

Źródło: rp.pl

