W niedzielę również w całym kraju ma być dużo słońca. Pochmurnie może być tylko na zachodzie – w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Na termometrach od 11-12 stopni na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu do 14-15 stopni na Pomorzu Zachodnim i na południu Polski. W nocy od –3 stopni na Podlasiu do 3 stopni nad morzem.

Pogoda utrzyma się do poniedziałku. Jaki będzie początek tygodnia?

Najładniejsza pogoda w najbliższych dniach zapowiada się w poniedziałek. Słonecznie i bezchmurnie powinno być w całej Polsce. Jedynym wyjątkiem będzie województwo lubuskie, w którym będzie pochmurnie i mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od 12 stopni na Podlasiu, około 14 stopni w centrum, do 16 stopni na południu kraju.

Zmiany w pogodzie szykują się od wtorku. Prawie w całej Polsce będzie pochmurnie i pojawią się przelotne opady deszczu. Deszczowa pogoda może się utrzymywać również w środę i czwartek. Temperatury nadal będą jednak wysokie.

Dwucyfrowe mrozy już nie wrócą

Z najnowszych prognoz, w tym także Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że Polsce nie grozi zapowiadany jeszcze niedawno powrót dwucyfrowych mrozów.

Druga połowa marca ma być jednak chłodniejsza. Maksymalne temperatury mają oscylować między 7 a 12 stopniami, ale ujemne temperatury w nocy przewidywane są tylko miejscami na Podhalu. Na pozostałym obszarze Polski termometry mają wskazywać od 0 st. C miejscami na północnym wschodzie do 3-4 st. C w pozostałych rejonach.