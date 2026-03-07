Kolejna zmiana: o tym, kto będzie reprezentował nasz kraj, dowiemy się 8 marca rano w „Pytaniu na śniadanie”. Być może tak długi czas oczekiwania związany jest z weryfikacją głosów. Jeśli tak – wtedy zapadać będą arbitralne decyzje, które zawsze łatwo podważyć. Jednocześnie trzeba dodać, że żyjemy w czasach, gdy głosowanie w sieci wymaga sprawdzenia jego przebiegu i poprawności.

Ocena będzie dwuetapowa. Obok tradycyjnego SMS-owego głosowania po raz pierwszy wprowadzono głosowanie online za pomocą aplikacji. Obawy powoduje jej zabezpieczenie, tym bardziej, że jak podają obserwatorzy głosowań krajowych w innych państwach, na przykład Bułgarii, nieproporcjonalnie wiele głosów przyszło z Azji. To zwiększa obawy o manipulacje.

Jest już faworytka zmagań. Według Dziennika Eurowizyjnego w plebiscycie Nasz Faworyt PL26 zwyciężczynią we wszystkich trzech kategoriach (głosowania odbyły się na stronie internetowej, Instagramie, Facebooku) została Alicja Szemplińska z utworem „Pray”. Na drugim miejscu uplasowała się Basia Giewont z „Zimną Wodą”, zaś na trzecim Anastazja Maciąg z piosenką „Wild Child”.

Dramatyczne półfinały w Wiedniu

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach: I półfinał – 12 maja, II półfinał – 14 maja, Finał 16 maja.

Znamy też już wyniki losowania półfinałów. Wiadomo już, że osoba reprezentująca TVP wystąpi 12 maja w drugiej części pierwszego półfinału. O awans do finału powalczy z artystami m.in. z Belgii, Serbii, Izraela, Litwy i Estonii. To będzie najgorętsza część półfinałów, ponieważ udział Izraela wywoła dyskusję o bojkocie tego kraju przez Eurowizję i wycofanie się z imprezy kilku krajów. Izraelczycy wybiorą swojego reprezentanta już 20 stycznia. W finale selekcji znalazła się czwórka artystów.

W pierwszej części tego półfinału zobaczymy artystów m.in. ze Szwecji, Finlandii, Grecji i Portugalii.