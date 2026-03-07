Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Emirates wznawiają loty po przerwie spowodowanej zagrożeniem rakietowym

W sobotni poranek linie Emirates zawiesiły do odwołania wszystkie operacje lotnicze z Dubaju w związku z zagrożeniem rakietowym. Po krótkiej przerwie loty mają zostać wznowione po południu.

Publikacja: 07.03.2026 10:18

Linie Emirates będą produkować eleganckie bagaże

Linie Emirates będą produkować eleganckie bagaże

Foto: Stock Adobe

Alicja Podskoczy

Pasażerowie wracający z Bliskiego Wschodu muszą radzić sobie w warunkach ciągłej zmienności. W sobotę, 7 marca, w godzinach porannych największa na świecie międzynarodowa linia lotnicza, Emirates, poinformowała, że tymczasowo odwołuje wszystkie loty zaplanowane na ten dzień. Decyzja miała być spowodowana realnym zagrożeniem rakietowym.

Z rana irańskie drony zaatakowały lotnisko w Dubaju. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać uderzenie i kłębu dymu. Stało się tuż zanim prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w przemówieniu, że wstrzymuje ostrzałów sąsiednich krajów pod warunkiem, że nie będą z nich prowadzone ataki wymierzone w Iran.

Przerwa w operacjach lotniczych na najbardziej zatłoczonym lotnisku na świecie ma nie trwać długo. Emirates opublikowały już aktualizację ogłoszenia, w której podały, że wznawiają popołudniowe loty. Jak ogłosił przewoźnik, pasażerowie posiadający potwierdzone rezerwacje na sobotnie popołudniowe loty mogą udać się na lotnisko – dotyczy to również osób podróżujących tranzytem przez Dubaj, pod warunkiem że ich lot przesiadkowy również się odbywa.

Reklama
Reklama

Linia lotnicza podkreśliła, że bezpieczeństwo pasażerów oraz załogi pozostaje jej najwyższym priorytetem i „nigdy nie zostanie poddane kompromisom”. Jak dodała, stale monitoruje sytuację i będzie odpowiednio dostosowywać swój harmonogram operacyjny. Podziękowała jednocześnie klientom za wyrozumiałość i cierpliwość.

Czytaj więcej

Emiratres działają obecnie w ograniczonym zakresie, realizując 106 lotów dziennie
Linie Lotnicze
Emirates: Realizujemy ponad sto lotów dziennie, pracujemy nad uruchomieniem całej siatki

Pasażerowie mogą sprawdzić rozkład nadchodzących połączeń, a także zarezerwować miejsca na podróż za pośrednictwem oficjalnej strony Emirates. Linia podała szczegółowe opcje dla klientów, których dotyczy problem (28 luty – 28 marzec). Pasażerowie ci mogą zmienić termin lotu do miejsca docelowego na podróż odbywającą się najpóźniej 30 kwietnia. Osoby, które dokonały rezerwacji przez biuro podróży, powinny skontaktować się ze swoim agentem, a rezerwacje bezpośrednie mogą zarządzać na stronie Emirates. Podróżni mogą też ubiegać się o zwrot pieniędzy za pośrednictwem tej strony. W przypadku rezerwacji przez biuro podróży, proces ten należy przeprowadzić u agenta.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Maersk odcina Bliski Wschód od kontenerów
Transport
Maersk odcina Bliski Wschód od kontenerów
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Lufthansa wykorzystuje kryzys w Zatoce. Apeluje o ograniczenie ekspansji Emirates i Qatar Airways
Transport
Linie arabskie w kryzysie wizerunkowym. Lufthansa chce to wykorzystać
Turyści jadą na skuterach wodnych obok zakotwiczonych statków handlowych u wybrzeży Dubaju, 2 marca
Transport
Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Setki tankowców utknęły na morzu
Ceny biletów lotniczych do Azji z Europy rosną po wstrzymaniu lotów Emirates, Qatar Airways i Etihad
Transport
Ceny biletów do Azji nawet dwa razy wyższe. Zniknęła arabska konkurencja
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama