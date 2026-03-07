Linie Emirates będą produkować eleganckie bagaże
Pasażerowie wracający z Bliskiego Wschodu muszą radzić sobie w warunkach ciągłej zmienności. W sobotę, 7 marca, w godzinach porannych największa na świecie międzynarodowa linia lotnicza, Emirates, poinformowała, że tymczasowo odwołuje wszystkie loty zaplanowane na ten dzień. Decyzja miała być spowodowana realnym zagrożeniem rakietowym.
Z rana irańskie drony zaatakowały lotnisko w Dubaju. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać uderzenie i kłębu dymu. Stało się tuż zanim prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w przemówieniu, że wstrzymuje ostrzałów sąsiednich krajów pod warunkiem, że nie będą z nich prowadzone ataki wymierzone w Iran.
Przerwa w operacjach lotniczych na najbardziej zatłoczonym lotnisku na świecie ma nie trwać długo. Emirates opublikowały już aktualizację ogłoszenia, w której podały, że wznawiają popołudniowe loty. Jak ogłosił przewoźnik, pasażerowie posiadający potwierdzone rezerwacje na sobotnie popołudniowe loty mogą udać się na lotnisko – dotyczy to również osób podróżujących tranzytem przez Dubaj, pod warunkiem że ich lot przesiadkowy również się odbywa.
Linia lotnicza podkreśliła, że bezpieczeństwo pasażerów oraz załogi pozostaje jej najwyższym priorytetem i „nigdy nie zostanie poddane kompromisom”. Jak dodała, stale monitoruje sytuację i będzie odpowiednio dostosowywać swój harmonogram operacyjny. Podziękowała jednocześnie klientom za wyrozumiałość i cierpliwość.
Pasażerowie mogą sprawdzić rozkład nadchodzących połączeń, a także zarezerwować miejsca na podróż za pośrednictwem oficjalnej strony Emirates. Linia podała szczegółowe opcje dla klientów, których dotyczy problem (28 luty – 28 marzec). Pasażerowie ci mogą zmienić termin lotu do miejsca docelowego na podróż odbywającą się najpóźniej 30 kwietnia. Osoby, które dokonały rezerwacji przez biuro podróży, powinny skontaktować się ze swoim agentem, a rezerwacje bezpośrednie mogą zarządzać na stronie Emirates. Podróżni mogą też ubiegać się o zwrot pieniędzy za pośrednictwem tej strony. W przypadku rezerwacji przez biuro podróży, proces ten należy przeprowadzić u agenta.
