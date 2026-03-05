Duńska grupa spedycyjno-logistyczna Maersk, specjalizująca się w transporcie morskim, zawiesiła rezerwacje dla krajów Zatoki Perskiej w związku z wojną w Iranie. Firma poinformowała, że decyzja została podjęta 2 marca po przeprowadzeniu oceny ryzyka. „Firma zawiesza przyjmowanie ładunków chłodzonych, niebezpiecznych i specjalnych do i z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Iraku, Kuwejtu, Kataru, Jordanii, Bahrajnu i Arabii Saudyjskiej do odwołania” – czytamy w oświadczeniu.

Maersk zawiesił również nowe rezerwacje na transport kontenerów między krajami Zatoki Perskiej a Indiami, Pakistanem, Bangladeszem i Sri Lanką. Wyjątek stanowią porty w Dammamie i Al-Dżubajl w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej potwierdzone rezerwacje będą rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem obecnych ograniczeń, a ładunki w tranzycie pozostaną pod kontrolą służb operacyjnych.

Maersk proponuje alternatywne trasy lądowe

„Ładunki będące już w tranzycie pozostają pod aktywnym zarządzaniem operacyjnym. Nasze zespoły będą nadal uważnie monitorować ruch i kontaktować się z klientami bezpośrednio w przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub dalszych działań. Zachęcamy naszych klientów do kontaktu z lokalnym przedstawicielem Maersk w celu rozważenia alternatywnych opcji transportu, zmodyfikowanych tras lub rozwiązań śródlądowych poza strefami dotkniętymi działaniami (wojną–red), tam, gdzie jest to wykonalne operacyjnie” – podkreśla Maersk w opublikowanym komunikacie.