Maersk
Duńska grupa spedycyjno-logistyczna Maersk, specjalizująca się w transporcie morskim, zawiesiła rezerwacje dla krajów Zatoki Perskiej w związku z wojną w Iranie. Firma poinformowała, że decyzja została podjęta 2 marca po przeprowadzeniu oceny ryzyka. „Firma zawiesza przyjmowanie ładunków chłodzonych, niebezpiecznych i specjalnych do i z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Iraku, Kuwejtu, Kataru, Jordanii, Bahrajnu i Arabii Saudyjskiej do odwołania” – czytamy w oświadczeniu.
Czytaj więcej
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - polski rząd powinien skrytykować USA i Izrael za dokonanie ataku na Iran?
Maersk zawiesił również nowe rezerwacje na transport kontenerów między krajami Zatoki Perskiej a Indiami, Pakistanem, Bangladeszem i Sri Lanką. Wyjątek stanowią porty w Dammamie i Al-Dżubajl w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej potwierdzone rezerwacje będą rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem obecnych ograniczeń, a ładunki w tranzycie pozostaną pod kontrolą służb operacyjnych.
„Ładunki będące już w tranzycie pozostają pod aktywnym zarządzaniem operacyjnym. Nasze zespoły będą nadal uważnie monitorować ruch i kontaktować się z klientami bezpośrednio w przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub dalszych działań. Zachęcamy naszych klientów do kontaktu z lokalnym przedstawicielem Maersk w celu rozważenia alternatywnych opcji transportu, zmodyfikowanych tras lub rozwiązań śródlądowych poza strefami dotkniętymi działaniami (wojną–red), tam, gdzie jest to wykonalne operacyjnie” – podkreśla Maersk w opublikowanym komunikacie.
Czytaj więcej
Przyjechaliśmy turystycznie, jeśli ktoś tu się lansuje, to Rosjanie. Nie mamy żadnych jasnych komunikatów, czy rząd pomoże nam się wydostać z Dubaj...
Firma na bieżąco monitoruje sytuację na Morzu Czerwonym, w Zatoce Adeńskiej i Cieśninie Ormuz. Jej jednostki raportują położenie i stopień bezpieczeństwa.
Kiedy wojna USA i Izraela z Iranem wybuchła 28 lutego, Maersk ogłosił bezterminowe zawieszenie usług przez Cieśninę Ormuz, która dostarcza około 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zagroził atakiem na każdy statek próbujący przepłynąć tym szlakiem żeglugowym. Następnie siły irańskie rozpoczęły ataki na tankowce znajdujące się w cieśninie, pływające pod banderami Wysp Marshalla, Gibraltaru, Hondurasu i Stanów Zjednoczonych. IRGC poinformował o trafieniu 10 jednostek.
Decyzja duńskiego koncernu uderzy w zaopatrzenie krajów Zatoki Perskiej i części Azji. Maersk to największy na świecie operator transportu kontenerowego z siedzibą w Kopenhadze. Flota firmy liczy kilkaset jednostek, a jej usługi obejmują wszystkie kluczowe morskie szlaki handlowe.
Bardzo powoli wraca ruch lotniczy na Bliskim Wschodzie. A arabscy przewoźnicy stanęli przed kryzysem wizerunkowy...
Nie widać końca wojny między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. Amerykański pocisk trafił w irański okrę...
Wyeliminowanie z rynku linii z Zatoki Perskiej doprowadziło do natychmiastowego wzrostu cen biletów. Przed 28 lu...
Zjednoczone Emiraty Arabskie uruchomiły pierwsze loty repatriacyjne. Do Rosji i Indii poleciały samoloty Emirate...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas