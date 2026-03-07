Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były bezpośrednie skutki ataku rakietowego na Charków.

Jaka była skala i zasięg rosyjskich ataków na Ukrainę tej nocy.

Jakie typy uzbrojenia Rosja wykorzystała podczas tej fali uderzeń.

Jakie działania prewencyjne podjęły polskie siły zbrojne w związku z sytuacją.

Do ataku na budynek w Charkowie doszło około godziny 1.35 czasu lokalnego (2.35 w Polsce). Godzinę po ataku Ołeh Syniehubow, szef wojskowej administracji obwodu charkowskiego informował, że pomoc medyczną otrzymało sześć osób, w tym 11-letni chłopiec, później – że wśród rannych są także 6-latek i 17-letnia dziewczyna. W wyniku ostrzału zniszczone zostało wejście do czteropiętrowego budynku i dwa piętra sąsiedniego bloku. Przed godziną 9.00 czasu polskiego Syniehubow poddał, że rannych zostało łącznie 15 osób.

Na miejscu katastrofy trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Według najnowszych informacji pod gruzami może być uwięzionych jeszcze 10 osób. „Według wstępnych informacji w wyniku uderzenia na Charków zginęło dziecko. W miejscu ostrzału znaleziono ciało 13-letniej dziewczynki… Mamy informacje o kolejnym zabitym dziecku w Charkowie. Spod gruzów wydobyto ciało chłopca” – napisał Syniehubow.