Akcja poszukiwawczo-ratownicza po uderzeniu rakiety w budynek mieszkalny w Charkowie
Do ataku na budynek w Charkowie doszło około godziny 1.35 czasu lokalnego (2.35 w Polsce). Godzinę po ataku Ołeh Syniehubow, szef wojskowej administracji obwodu charkowskiego informował, że pomoc medyczną otrzymało sześć osób, w tym 11-letni chłopiec, później – że wśród rannych są także 6-latek i 17-letnia dziewczyna. W wyniku ostrzału zniszczone zostało wejście do czteropiętrowego budynku i dwa piętra sąsiedniego bloku. Przed godziną 9.00 czasu polskiego Syniehubow poddał, że rannych zostało łącznie 15 osób.
Na miejscu katastrofy trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Według najnowszych informacji pod gruzami może być uwięzionych jeszcze 10 osób. „Według wstępnych informacji w wyniku uderzenia na Charków zginęło dziecko. W miejscu ostrzału znaleziono ciało 13-letniej dziewczynki… Mamy informacje o kolejnym zabitym dziecku w Charkowie. Spod gruzów wydobyto ciało chłopca” – napisał Syniehubow.
Mer miasta Ihor Terechow poinformował, że „potwierdzono bezpośrednie trafienie rakietą balistyczną w wielopiętrowy budynek mieszkalny”. „Odnotowano znaczne zniszczenia, trwa pożar, pod gruzami mogą znajdować się ludzie” – przekazał.
W jednym z kolejnych wpisów poinformował, że „jedną z ofiar śmiertelnych nocnego ataku na miasto była nauczycielka szkoły podstawowej i jej syn, uczeń drugiej klasy. Zginęła również uczennica ósmej klasy z szesnastego liceum wraz z matką”.
Do ataku odniósł się we wpisie także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Na miejscu zdarzenia pracują wszystkie niezbędne służby” – napisał w serwisie Telegram.
Poinformował też, że w nocy „Rosja użyła przeciwko Ukrainie 29 rakiet – z których niemal połowa to pociski balistyczne – oraz 480 dronów, w większości typu Shahed”.
Rosyjskie ataki dotknęły także inne obwody Ukrainy. Szef administracji wojskowej obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża podał, że pod ostrzałem znalazło się miasto Nikopol, gdzie zniszczone zostały przedsiębiorstwo, 20 cywilnych budynków, a także m.in. budynki gospodarcze i samochody. Zginął 48-letni mężczyzna, a kobieta w wieku 69 lat została ranna – poinformował.
W związku z nocnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało po godz. 4 w sobotę w serwisie X, że rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w przestrzeni powietrznej Polski, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
Operacja w polskiej przestrzeni powietrznej została już zakończona. Około godz. 4.30 DORSZ podało, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.
