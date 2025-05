Justyna Steczkowska awansowała do finału Eurowizji’25, który odbył się w sobotę 17 maja, z piosenką „Gaja”. Nie dla wszystkich było to stuprocentowo pewne. Nie była faworytką bukmacherów.

Justyna Steczkowska na Eurowizji

Przed pierwszym półfinałem 13 maja ich typy wskazywały, że zajmie 25. pozycję. Droga do awansu przypominała thriller, co współtworzył nowy regulamin. Bezpośrednio po głosowaniu publiczności nie ogłoszono kolejności w pierwszej dziesiątce, która przechodziła do finału – to od razu zaplanowano po zakończeniu konkursu. Pokazywano tylko trójkę artystów – jeden był szczęśliwcem. Dowiedzieliśmy się o awansie Steczkowskiej, gdy poinformowano o szóstej wykonawczyni, jaka przeszła do finału.

Wtedy Justyna Steczkowska awansowała u bukmacherów na miejsce nr 20. Jeszcze lepiej, choć tylko trochę było przed sobotnim finałem – reprezentantka TVP plasowała się na miejscu nr 19.