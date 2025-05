60 lat temu w Damaszku odbyła się publiczna egzekucja Eliego Cohena, jednego z najsłynniejszych szpiegów w historii Izraela. Cohen spędził długie miesiące w Argentynie, by legendować postać przedsiębiorcy, który następnie między 1960 a 1965 rokiem, po wkupieniu się w łaski syryjskich polityków i wojskowych, wyciągał tajemnice i przekazywał do Jerozolimy. Pozyskane przez niego informacje miały przyczynić się między innymi do zdumiewającego sukcesu w wojnie sześciodniowej z 1967 roku, a więc już dwa lata po śmierci Cohena. Postać tę przybliżył znany dotąd z ról komediowych Sasha Baron Cohen w doskonałym serialu Netflixa pt. „Szpieg”.