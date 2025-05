Oskarżyciel prywatny zarzuca posłowi klubu parlamentarnego PiS popełnienie przestępstwa z art. 212 Kodeksu karnego. Chodzi tu o zniesławienie, tj. pomówienie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania danego stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia określonego rodzaju działalności. W tym wypadku oskarżony miał dopuścić się czynu za pomocą środków masowego komunikowania, co zaostrza grożącą karę (oprócz grzywny i ograniczenia wolności wchodzi w grę także pozbawienie wolności do roku).

Michał Woś zarzucił Igorowi Tuleyi upolitycznienie, w tle sprawa Pegasusa i wywiad w „Rzeczpospolitej”

Czyn miał zostać dokonany w zamiarze bezpośrednim (z premedytacją), poprzez odniesienie się na portalu X (dawniej Twitter) do wypowiedzi sędziego Tuleyi, która padła w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, w którym przyznał on, że mógł nieświadomie wyrazić zgodę na inwigilację Pegasusem. Michał Woś pominął połowę zdania, w której sędzia zaznacza, że mógł to zrobić „nie mając świadomości, jaki system będzie wykorzystywany przez służby”, a także kolejnych zdań, w których sędzia mówi, że: „Sędziowie dowiedzieli się o istnieniu takiego systemu dopiero z mediów. (...) sąd rozpatrując wniosek o użycie kontroli operacyjnej, bazuje na skromnym materiale dowodowym dostarczonym przez służby”.

Sędzia Tuleya zaznaczył też, że czuje się wykorzystany. - Wykorzystany został też wymiar sprawiedliwości. To jest nieczysta gra służb, instytucji państwowych, do których sądy, ale przede wszystkim obywatel powinni mieć zaufanie - przekonywał.

Poseł sugerował natomiast, że wywiad jest reakcją na wniosek jego formacji o odtajnienie postanowień sądów wyrażających zgodę na kontrolę operacyjną. Kolejny zaskarżony wpis zawierał zdjęcia Igora Tuleyi w towarzystwie osób publicznych, związanych z obecnym obozem władzy i podpisem „politycy w togach”.