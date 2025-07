„Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której Polska 2050, będąc częścią rządzącej koalicji, podejmuje działania osłabiające jej jedność i skuteczność. Swoje cele stawia na pierwszym planie, zamiast grać zespołowo. Taka polityka jest nie tylko krótkowzroczna, ale nieodpowiedzialna i szkodliwa dla stabilności państwa. Stoi w sprzeczności z oczekiwaniami i zaufaniem naszych wyborców, którzy 15 października zmobilizowali się jak nigdy dotąd, aby przywrócić rządy prawa w Polsce. Bardzo wierzę w to, że Koalicja, mimo różnic i trudnych momentów, zreaktywuje się, wzmocni i będzie mogła do końca kadencji zrealizować wszystkie postawione przed Polską cele” – tłumaczy Bodnar.



Posłanka przyznała, że do złożenia rezygnacji z członkostwa w partii zmobilizowała ją także informacja o spotkaniu lidera jej partii, Szymona Hołownia z politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Szymon Hołownia: Powiedzcie prosto w oczy, że chcecie odejść

We wtorek przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu Szymon Hołownia został zapytany na konferencji prasowej, czy nie obawia się, że jego partia będzie tracić członków.

– Sytuacja z Tomkiem Zimochem nie powstała wczoraj. Narastała od roku albo więcej. To wspaniały człowiek. Jest fenomenalnym działaczem społecznym. To maszyna do robienia akcji społecznych. Natomiast, nie współpracował i nie grał z naszym ruchem już od dawna. To, co się stało teraz jest potwierdzeniem faktów które miały miejsce. Jeśli ktoś jest w naszym ruchu, serdecznie zapraszam. Naszym działaczom mówię wprost: „Jeżeli chcecie złożyć rezygnację, jeżeli chcecie odejść. Proszę, przyjdźcie do mnie z dokumentami, kwitami, połóżcie to na stole. Powiedzcie prosto w oczy, że chcecie odejść. Nie ciągajcie się z tym po mediach – mówił lider Polski 2050.

W niedzielę wieczorem Zimoch poinformował, że decyzją prezydium klubu został na miesiąc zawieszony w prawach członka klubu.