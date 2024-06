Sędzia Igor Tuleya kontra Patryki Jaki. Kolejny pozew i 100 tys. zł na WOŚP

Na odpowiedź Jakiego nie trzeba było długo czekać. Na swoim profilu na portalu X napisał: „Z rzeczy zabawnych sędzia Tuleyia właśnie zapowiedział, że pozwie mnie za ten film. Chodzi o to, że — jak sam przyznał - podpisał zgodę na użycie Pegasusa, ale jak twierdzi nie widział co podpisuje. Przypomnijmy, że jak sędzia ma wątpliwości co do sposobu kontroli operacyjnej – ma obowiązek dopytać i sprawdzić. On jak widać miał wiele czasu na wystąpienia polityczne i chodzenie po mediach, a nie znalazł czasu, aby dopytać co dokładnie podpisuje. Fajnie, że będzie ten proces. Więcej ludzi się dowie jakie kompetencje mają upolitycznieni sędziowie z zaplecza PO”.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Pozew sędziego Tulei może być badany latami W środę sędzia Igor Tuleya składa pozew przeciw 11 sędziom i prokuratorom za szykany, jakich od nich miał doznać za rządów PiS.

Kolejny wpis Jakiego, kolejny pozew Tuleyi

I to właśnie po tym wpisie sędzia Tuleya pozwał Patryka Jakiego ponownie. Według Tuleyi zarówno twierdzenia o jego świadomej zgodzie na użycie Pegasusa , jak i wiązanie go z zapleczem Platformy Obywatelskiej uderzają w jego dobre imię.

- Pan Patryk Jaki zareagował na pozew sędziego Tuleyi kolejnym naruszeniem jego dóbr osobistych, tym razem jeszcze mocniejszym, gdyż zarzut upolitycznienia sędziego przywodzi na myśl najgorsze skojarzenia z czasów, gdy w sądach orzekali ludzie dyspozycyjni wobec władzy. To smutne, bo może oznaczać, że mamy do czynienia z przeciwnikiem niereformowalnym. Pan Jaki powinien jednak uważać, bo już Arystoteles mówił, że stajemy się tym, co w swoim życiu powtarzamy - mówią pełnomocnicy sędziego Tuleyi, adwokaci Michał Zacharski i Kamil Rudol.

Polityk odpiera te zarzuty. – Jest to typowy SLAPP czyli próba zastraszenia posła i zamknięcia innym ust. Kolejny przykład na to, że on nigdy nie powinien być sędzią. Natychmiast powinien przejść szkolenie z zasad konstytucyjnej wolności słowa. A że “zaplecze PO”? Przecież to fakt, że wspierał większość postulatów PO, zasłynął porównaniem działań władzy PiS do “czasów stalinowskich“ i brał udział w eventach KOD-u, który nie ukrywał, że jest zapleczem PO. Więc mnie nie zastraszy – komentuje Jaki w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Sędzia Tuleya: możliwe, że zgodziłem się na Pegasusa

Przypomnijmy, że w dyskusja dotycząca wydawania zgody na użycie Pegasusa rozpoczęła się od wywiadu, którego w lutym sędzia Tuleya udzielił „Rzeczpospolitej”. Sędzia nie wykluczył w nim, że mógł wydać zgodę na użycie Pegasusa bez świadomości, jaki system będzie stosowany. Na pytanie, czy wśród wydanych przez niego licznych zgód na użycie inwigilacji była zgoda na użycie Pegasusa, odpowiedział: - Sądzę, że i takie sprawy rozstrzygałem. Jest to bardzo prawdopodobne, że wydałem zgodę na użycie Pegasusa, nie mając świadomości, jaki system będzie wykorzystywany przez służby.