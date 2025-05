Były prezes: Widzę jedno wytłumaczenie, czemu Jan Kulczyk nie przejął Lecha Poznań

Doktor Jan Kulczyk potwierdzał przed kamerą swoje zainteresowanie Lechem. Wtedy pomyślałem, że skoro mówi o tym publicznie, to nie po to, by rzucać słowa na wiatr. Podczas spotkań zresztą sami musieliśmy tonować zapędy biznesmena, jak wtedy, gdy wspomniał, że warto rozważyć zatrudnienie byłego trenera Realu Madryt Vicentego del Bosque - mówi Radosław Majchrzak, prezes Lecha Poznań w latach 2000-2006.