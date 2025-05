Na razie nie ma dobrych wieści od bukmacherów, którzy nie lubią się mylić. Piosenka „Gaja” Justyny Steczkowskiej znajduje się na odległym, 25. miejscu, ma mniej niż 1 procent szans na zwycięstwo. Oby było lepiej.

Justyna Steczkowska i faworyci Eurowizji

Zdecydowanym faworytem (37 proc. szans) jest reprezentujący szwedzką telewizję zespół KAJ z piosenką „Bara Bada Bastu”, pierwszą śpiewaną po szwedzku od 27 lat.

Ciekawostką jest to, że trio tworzą artyści urodzeni w Finlandii, w regionie, zamieszkiwanym przez Szwedów i przez Finów. Łączy ich m. in. upodobanie do sauny. Związanej z nią nordyckiej kulturze poświęcona jest piosenka utrzymana w stylistyce folk-pop, z tańczącymi drwalami w wideoklipie. Grupa KAJ ma na koncie zarówno dokonania kabaretowe, jak i musicalowe.

Drugim faworytem, według bukmacherów, jest JJ z Austrii z operową piosenką „Wasted Love” (27 proc. szans). Na podium ma szansę znaleźć się Louane z Francji z utworem „Maman”, zaś pierwszą piątkę faworytów zamykają reprezentanci telewizji izraelskiej (Yuval Raphael) i belgijskiej (Red Sebastian).