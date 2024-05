Dym i oblężenie finału Eurowizji. Protesty antyizraelskie w Malmö

„Mimo jasnej prośby o niefilmowanie, Joost został sfilmowany, gdy właśnie schodził ze sceny i musiał spieszyć się do zielonego pokoju. Powtarzał, że nie chce być filmowany, ale nie zostało to uszanowane. To spowodowało, że wykonał groźny ruch w stronę kamery. Joost nie dotknął kamerzystki” – pisze holenderska telewizja w oświadczeniu.

