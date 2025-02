Justyna Steczkowska zwyciężczynią polskich kwalifikacji Eurowizja'25 w Bazylei

O zaszczyt reprezentowania Polski w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji walczyło jedenaścioro wykonawców wyłonionych przez komisję kwalifikacyjną.

To zespół Chrust (z utworem „Tempo”), Kuba Szmajkowski („Pray"), Justyna Steczkowska („Gaja"), Tynsky („Miracle"), Daria Marx („Let It Burn"), Sw@da i Niczos („Lusterka"), Janusz Radek („In Cosmic Mist"), Marien („Can’t Hide"), Teo Tomczuk („Immortal"), Sonia Maselik („Rumors") i Dominik Dudek („Hold the Light").

Wykonawców wyłoniła Komisja Kwalifikacyjna na podstawie 224 zgłoszonych utworów. Najpierw dokonano selekcji 25 piosenek, a w finale jury postawiło na 10 wykonawców, wybrało także dwie piosenki rezerwowe. Co ważne, dziesiątka finalistów została wyłoniona przez aklamację, co odzwierciedla jedność decyzji komisji.

Jedenasty finalista to Teo Tomczuk, któremu Telewizja Polska, mając zgodnie z Regulaminem Krajowych Preselekcji możliwość przyznania tzw. „karty uczestnictwa”, dała szansę dołączenia do grona finalistów po konsultacjach z Komisją.