W panelu „Czy Polska może być gospodarczym liderem?” odpowiedzi na to pytanie będą szukali byli premierzy i ministrowie gospodarki.

Przez trzy dekady Polska była postrzegana jako przykład gospodarczego sukcesu Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak w obliczu globalnych zmian, kryzysów energetycznych, demografii i wyzwań związanych z transformacją cyfrową oraz zieloną gospodarką coraz częściej pojawia się pytanie: czy Polska może jeszcze być liderem gospodarczym regionu? Panel będzie próbą diagnozy obecnej kondycji polskiej gospodarki w kontekście europejskim i globalnym, identyfikacji kluczowych barier dla dalszego rozwoju oraz wskazania nowych szans. W centrum uwagi znajdą się takie tematy, jak konkurencyjność przemysłu, innowacyjność, inwestycje w nowe technologie, kapitał ludzki i rola państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej. Uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, czy Polska może nie tylko dogonić, ale i przegonić bardziej rozwinięte gospodarki Europy oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, by ten scenariusz był realny.

Moderatorem panelu będzie Marcin Piątkowski, profesor, Akademia Leona Koźmińskiego, a udział w nim potwierdzili: Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów (2017–2023), Grzegorz W. Kołodko, profesor, Akademia Leona Koźmińskiego, były wicepremier i minister finansów (lata 1994–1997 i 2002–2003), Janusz Steinhoff, członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego, były wicepremier (lata 2000–2001) i minister gospodarki (lata 1997–2001), oraz Jacek Piechota, prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, były minister gospodarki (lata 2001–2003 i 2005).

Rejestracja na Forum Ekonomiczne w Karpaczu otwarta będzie tylko do 27 sierpnia 2025 r. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl.

Materiał Partnera