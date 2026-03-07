Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest ocena prezesa PiS dotycząca potencjalnej współpracy z Konfederacją Korony Polskiej?

Co zadecydowało o wyborze kandydata na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości?

Jaka rola jest przewidziana dla byłego premiera w planowanym układzie politycznym?

W jaki sposób lider partii odnosi się do wewnętrznych napięć w ugrupowaniu?

Jakie czynniki decydują o selekcji liderów w obliczu zmiennej sytuacji politycznej?

Po zakończeniu konwencji partii Prawo i Sprawiedliwość prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński udzielił obszernego wywiadu stacji Telewizja Trwam. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim decyzji o wskazaniu kandydata na premiera, przyszłej roli czołowych polityków PiS oraz sytuacji wewnętrznej w partii. Kaczyński mówił również o strategii przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi i nie szczędził krytyki obecnej władzy.

Dlaczego kandydatem na premiera został Przemysław Czarnek

Jednym z najważniejszych tematów rozmowy była decyzja o wskazaniu Przemysława Czarnka jako kandydata PiS na premiera. Kaczyński tłumaczył, że wybór ten wynika z kalkulacji politycznej oraz z oceny aktualnej sytuacji w kraju. Ocenił też, że w obecnych warunkach potrzebny jest polityk energiczny i wyrazisty, który będzie w stanie zmobilizować wyborców i poprowadzić partię do zwycięstwa.

– Realia są takie, jakie są i pan profesor Czarnek naprawdę dużo lepiej odpowiada temu, co jest potrzebne – mówił Kaczyński. – Potrzebny jest człowiek energiczny, który potrafi pociągnąć za sobą ludzi i prowadzić bardzo zdecydowaną politykę – dodał.

Jednocześnie Kaczyński przyznał, że w innych okolicznościach wśród potencjalnych kandydatów na premiera mógłby znaleźć się także Mateusz Morawiecki. – Nie wiem, czy by wygrał ten konkurs, ale na pewno byłby wśród kandydatów na kandydata – powiedział.