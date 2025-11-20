Milion złotych z programu „Willa plus”. Dworek trafił na sprzedaż

W ramach programu niemal milion złotych otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Inte-gra”. Pieniądze przeznaczono na zakup „nieruchomości i wyposażenia”. Mimo negatywnej opinii ekspertów, Czarnek przyznał dotację, a środki przeznaczono na zakup 250-metrowego dworku w miejscowości Jadwisin w gminie Serock. 918 tys. złotych przyznano na zakup nieruchomości, a 82 tys. zł na wyposażenie

Teraz ta sama organizacja wystawiła nieruchomość na sprzedaż za 2,87 mln złotych. Jak ustalili dziennikarze TVN24, w budynku prowadzony jest escape room. Za trwającą godzinę lub 90 minut zabawę płaci się od 190 do 300 zł. Należy podkreślić, że w warunkach udziału w konkursie znalazł się punkt dotyczący prowadzenia inwestycji przez co najmniej 5 lat (później podwyższone do 15 lat) oraz prowadzenie działalności o charakterze niekomercyjnym.

Agent nieruchomości, który oprowadzał dziennikarzy po nieruchomości, przyznał, że powodem sprzedaży jest właśnie otrzymana dotacja. MEN zawnioskowało o zwrot otrzymanych pieniędzy.

Właściciele twierdzą, że na remont obiektu przeznaczyli 1,5 mln złotych. W ramach zmian wylano wylewki poziomujące, założono instalację gazową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną i cieplną. Pytani o rachunki potwierdzające poniesione koszty, odpowiadają, że „nie widzą sensu kontynuowania rozmowy i kończą korespondencję”.

Pytani o sprzedaż nieruchomości, twierdzą, że organizacja musi się asekurować. Gdy decyzja o zwrocie dotacji uzyska klauzulę wykonalności, grozi im natychmiastowa egzekucja.