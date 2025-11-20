Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Otrzymali milion złotych z programu „Willa plus”. Dworek wystawiono na sprzedaż

Na sprzedaż wystawiono jedną z nieruchomości, która została zakupiona ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z konkursu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Na zakup dworku organizacja otrzymała niemal milion złotych, a dworek wystawiono na sprzedaż za kwotę niemal trzykrotnie wyższą - informuje TVN24. Były minister Przemysław Czarnek przekonuje, że sprzedaż jest nielegalna.

Publikacja: 20.11.2025 11:49

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Przemysław Malinowski

Podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” resort przeznaczył 40 mln zł na wsparcie 42 organizacji. Ponieważ niektóre dotacje dotyczą zakupu nieruchomości na Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie w Warszawie, część mediów określa sprawę jako program „Willa plus”.

Program wystartował w 2022, gdy resortem edukacji kierował poprzedni minister edukacji Przemysław Czarnek. Oficjalnie miał służyć wsparciu organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich oraz podmiotów prowadzących statutową działalność oświatowo-wychowawczą „w zakresie rozwoju zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji działań statutowych w zakresie oświaty i wychowania”.

Czytaj więcej

Przemysław Czarnek nie wyjaśnia, dlaczego zmieniał skład zespołu w kontrowersyjnym programie
Polityka
Niestali eksperci Czarnka. Jak zmieniano skład zespołu, który opiniował wnioski w konkursie „Willa plus”

W czerwcu 2024 r. MEN przedstawiło wyniki  kontroli beneficjentów programów inwestycyjnych z lat 2022 -2023. Siedmiu na dziesięciu skontrolowanych beneficjentów tzw. Willi plus nie zrealizowało programu i naruszyło zapisy umowy.

Czytaj więcej

CBA w MEN. Chodzi o aferę „Willa plus”
Administracja rządowa
CBA w MEN. Chodzi o aferę „Willa plus”
Reklama
Reklama

Milion złotych z programu „Willa plus”. Dworek trafił na sprzedaż

W ramach programu niemal milion złotych otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Inte-gra”. Pieniądze przeznaczono na zakup „nieruchomości i wyposażenia”. Mimo negatywnej opinii ekspertów, Czarnek przyznał dotację, a środki przeznaczono na zakup 250-metrowego dworku w miejscowości Jadwisin w gminie Serock. 918 tys. złotych przyznano na zakup nieruchomości, a 82 tys. zł na wyposażenie

Teraz ta sama organizacja wystawiła nieruchomość na sprzedaż za 2,87 mln złotych. Jak ustalili dziennikarze TVN24, w budynku prowadzony jest escape room. Za trwającą godzinę lub 90 minut zabawę płaci się od 190 do 300 zł. Należy podkreślić, że w warunkach udziału w konkursie znalazł się punkt dotyczący prowadzenia inwestycji przez co najmniej 5 lat (później podwyższone do 15 lat) oraz prowadzenie działalności o charakterze niekomercyjnym.

Agent nieruchomości, który oprowadzał dziennikarzy po nieruchomości, przyznał, że powodem sprzedaży jest właśnie otrzymana dotacja. MEN zawnioskowało o zwrot otrzymanych pieniędzy.

Czytaj więcej

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek
Polityka
"Willa plus". Minister Czarnek w Sejmie: Gdzie tu jest jakakolwiek afera?

Właściciele twierdzą, że na remont obiektu przeznaczyli 1,5 mln złotych. W ramach zmian wylano wylewki poziomujące, założono instalację gazową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną i cieplną. Pytani o rachunki potwierdzające poniesione koszty, odpowiadają, że „nie widzą sensu kontynuowania rozmowy i kończą korespondencję”.

Pytani o sprzedaż nieruchomości, twierdzą, że organizacja musi się asekurować. Gdy decyzja o zwrocie dotacji uzyska klauzulę wykonalności, grozi im natychmiastowa egzekucja.

Reklama
Reklama

Dochodzenie w sprawie programu prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu. W ramach śledztwa w październiku przeprowadzono tak zwane czynności procesowe w siedzibach dziewięciu podmiotów będących beneficjentami programu.

Reakcja Przemysława Czarnka

Na materiał TVN zareagował były minister. „Każda nieruchomość z tego programu nie może być sprzedawana, ani nawet wynajmowana przez 15 lat. W tym czasie, zgodnie z umową, musi być wykorzystywana wyłącznie na cele edukacyjne. Zatem próba sprzedaży jest nielegalna.” - napisał na X Przemysław Czarnek.

„Każda nieruchomość jest jednak, właśnie dlatego, zabezpieczona hipoteką na rzecz Skarbu Państwa, aby w takich przypadkach nadzorujące program ministerstwo mogło działać. Obecne kierownictwo ministerstwa ma pełne możliwości i obowiązek skorzystania z tego zabezpieczenia. Żaden program w Polsce, nawet unijny, nigdy nie był tak zabezpieczony. Wystarczy uruchomić procedury prawa cywilnego.” - dodał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Osoby Przemysław Czarnek Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

Podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” resort przeznaczył 40 mln zł na wsparcie 42 organizacji. Ponieważ niektóre dotacje dotyczą zakupu nieruchomości na Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie w Warszawie, część mediów określa sprawę jako program „Willa plus”.

Program wystartował w 2022, gdy resortem edukacji kierował poprzedni minister edukacji Przemysław Czarnek. Oficjalnie miał służyć wsparciu organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich oraz podmiotów prowadzących statutową działalność oświatowo-wychowawczą „w zakresie rozwoju zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji działań statutowych w zakresie oświaty i wychowania”.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Materiał Promocyjny
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Joanna Mucha
Polityka
Joanna Mucha: Polska 2050 za dużo straciła na współpracy z PSL. Sami mogliśmy osiągnąć lepszy wynik
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Polityka
Nowy sondaż: Koalicja Obywatelska ucieka PiS-owi
Rządowe stypendium, a potem status uchodźcy. Jak Polska pomogła rosyjskim szpiegom
Polityka
Rządowe stypendium, a potem status uchodźcy. Jak Polska pomogła rosyjskim szpiegom
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Budynek Sejmu i Senatu
Polityka
Wykładziny o strukturze runa i meble odporne na odciski palców. Wiemy, jak zmieni się hotel sejmowy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama