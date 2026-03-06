Nie mam pretensji do Antal oraz Dobrej Fundacji co do tego, jakim posługują się językiem. Ale od tekstu prawnego opracowanego przez państwo oczekuję precyzji. Wrócę więc do cytatu. Otóż „jednorazowe” doświadczenie zachowań, które mogą być uznane za mobbing, nie oznacza, że respondent miał kontakt z mobbingiem w stosunku do niego lub innej osoby. Gdyby przyjąć za prawdziwe, że respondenci rzeczywiście rozumieli, czym jest mobbing, to oznaczałoby to, że kontakt z mobbingiem miało w Polsce między 11 a 13 milionów ludzi, w zależności od tego, jak rozumiane jest wyrażenie osoba zatrudniona. Taki wynik badań byłby całkowicie niewiarygodny, co nie wymaga prowadzenia badań empirycznych.

Mobbing. Jakie zmiany w prawie proponuje rząd?

Bezsporne jest jednak, że przywołane badania ukazują, że każdy z nas spotkał się w pracy z zachowaniami naruszającymi godność osobistą, w tym z przemocą psychiczną, których doświadczamy także na ulicach, w domach, we wspólnotach mieszkaniowych i w polityce. Nie rozpisując się więcej, wyrażam pogląd, że powyższy cytat jest niegodną państwa polskiego nierzetelnością i nadużyciem moralnym, mającym uzasadnić proponowane zmiany.

Przyjrzę się więc kilku z nich. Zacznę od mobbingu, który zgodnie z projektem ma być obłożony minimalną sankcją w wysokości ok. 30 tys. zł minimalnego zadośćuczynienia niezależnie od okoliczności przypadku. Użycie słowa „sankcja” nie jest przypadkowe. Tak wysokie minimalne i oderwane od konkretnego stanu faktycznego zadośćuczynienie oznacza, że prawo koncentruje się przede wszystkim na samym tylko formalnym naruszeniu prawa, a wtórnie na jego skutkach. Ustalając wysokość owej sankcji dla projektodawcy nie ma więc znaczenia, czy pracodawca przeciwdziałał mobbingowi, jaki pracodawca miał realny wpływ na mobbera, jak zachowywała się osoba mobbowana itp.

Pracodawca nie może się więc bronić np. tym, że wprawdzie przełożony nie poradził sobie psychicznie z podwładnym, ale źródłem lub aktywnym uczestnikiem konfliktu był ten ostatni, w tym np. żyjący w poczuciu całkowitej bezkarności pracownik szczególnie chroniony. Nie ma znaczenia to, że w danym stanie faktycznym mobbowali się wzajemnie podwładni, o czym pracodawca nie wiedział, albowiem nikt tego nie zgłosił. Zgodnie z projektem pracodawca, kierownik lub inni pracownicy muszą się wznosić „ponad wszystko”. Muszą być bogami, bo tylko bogowie są wolni od emocji, choć akurat Stary Testament przeczy tym słowom. Podkreślam w tym miejscu, że jestem zwolennikiem bardzo wysokich i odstraszających sankcji, ale tylko pod warunkiem ich indywidualizacji. Tymczasem projektowana zmiana prowadzi do tego, że prawo pracy staje się bardziej represyjne niż prawo karne.

Niestety elementów ideologicznych w projekcie jest więcej. Z tekstu dokumentu wynika, że pracodawca jest zobowiązany: „aktywnie i stale przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji, przez stosowanie w szczególności działań prewencyjnych, wykrywanie mobbingu i dyskryminacji oraz właściwe reagowanie na mobbing i dyskryminację, a także przez działania naprawcze i wsparcie osób dotkniętych mobbingiem lub dyskryminacją”.