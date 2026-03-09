– W organizacjach, które działają w dynamicznym otoczeniu i muszą podejmować decyzje w krótkim czasie, jasna informacja zwrotna porządkuje sposób pracy i usuwa niepewność. Docenianie wzmacnia ten proces, kieruje uwagę na konkretne cele, osiągnięcia i zachowania, które realnie wpływają na wyniki. Daje to pracownikom poczucie realnego wpływu i przekonanie, że ich praca ma sens – wyjaśnia Paweł Prociak.

Więcej inicjatywy i lepsza jakość pracy

Korzyści z poczucia docenienia podkreślają też pracownicy. Tylko niespełna 4 proc. uczestników badania Grafton Recruitment twierdzi, że nie ma to żadnego wpływu na ich pracę. Dużo więcej, bo niemal połowa badanych zaznacza, że docenianie zwiększa ich zadowolenie z pracy, prawie co trzeci (32 proc.) twierdzi, że zwiększa to jego proaktywność skłaniając do przejmowania inicjatywy i większego zaangażowania, a 15,5 proc. pracowników widzi w docenianiu zachętę do podwyższania jakości pracy.

Jest też druga strona medalu, jaką pokazało niedawne badanie firmy Pluxee; aż 78 proc. pracowników twierdzi, że brak docenienia ze strony pracodawcy lub przełożonego sprawia, że wycofują się z relacji z firmą. Konkretnie polega to na tym, że co trzecia osoba odczuwa spadek zaangażowania, a niemal taka sama grupa (31 proc.) zaczyna rozglądać się za nową pracą.

– Psychologowie zwracają uwagę, że uznanie wpływa na decyzje zawodowe – ludzie często odchodzą z organizacji nie z powodu niesatysfakcjonującego wynagrodzenia, lecz dlatego, że ich dokonania były niedostrzegane – przypomina Joanna Wanatowicz, dyrektor zarządzająca Grafton Recruitment.

Premia cenniejsza niż pochwała

Drugim czynnikiem, który obok nieregularności feedbacku i doceniania negatywnie wpływa na pracowników, jest niedopasowanie form uznania do realnych potrzeb ludzi. Wszystkie trzy cytowane wyżej badania dowodzą, że preferowaną formą docenienia jest ta materialna. W badaniu Pluxee na pierwszym miejscu (54 proc.) znalazło się dodatkowe wsparcie finansowe, czyli premia. (Wsparcie finansowe jest też preferowanym świątecznym benefitem, który wiele firm traktuje jako jeden ze sposobów doceniania pracowników).

Również w ankiecie Enpulse bonus finansowy okazał się najbardziej atrakcyjnym wyrazem uznania, wskazanym przez 60 proc. pracowników (o 8 p.p. więcej niż przed rokiem). Podobne opinie są w badaniu Gi Group, gdzie najwięcej (ponad 42 proc.) respondentów za najbardziej motywującą formę docenienia uznało dodatkowy benefit.