Prezydent podkreślił, iż wśród podpisanych ustaw jest projekt szczególny – ustawa o obronie polskiej ziemi. – To projekt, który zainicjowałem już w czwartym dniu swojej prezydentury, podczas spotkania z rolnikami w Krąpieli, w województwie zachodniopomorskim – przypomniał. – Dzięki mojej inicjatywie ustawodawczej – przy poparciu praktycznie całego parlamentu – przyjęto rozwiązanie, które na 10 lat zakazuje wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Teraz to rozwiązanie staje się powszechnie obowiązującym prawem Rzeczypospolitej – wskazał Karol Nawrocki.

Reklama Reklama

W oświadczeniu prezydent stwierdził, iż polska wieś jest dziś wystawiona na liczne i poważne zagrożenia. – Z jednej strony uderzają w nią skutki umowy Mercosur. Z drugiej – niekontrolowany napływ towarów rolnych z Ukrainy. Do tego dochodzą wymogi tzw. Zielonego Ładu, które w wielu przypadkach nakładają na rolników kolejne nieuzasadnione ciężary – wyliczył.

W ocenie Karola Nawrockiego w tych okolicznościach Państwo Polskie musi stać po stronie polskich rolników. – Ta ustawa jest takim działaniem, jednak potrzebne będzie dalsze wsparcie i ochrona rolników, którzy są fundamentem naszego bezpieczeństwa żywnościowego – dodał.

Karol Nawrocki: rząd nie realizuje własnych obietnic

W dalszej części swojego oświadczenia Karol Nawrocki poinformował, że łącznie podpisał już 167 ustaw. – Mówię o tym, ponieważ zapewne nie usłyszą państwo tego od premiera ani od przedstawicieli rządu. Zamiast tego podejmowane znowu będą próby przykrywania własnej niekompetencji, opowieścią o rzekomym blokowaniu prac rządu przez prezydenta. To opowieść fałszywa. To próba politycznej manipulacji, narracja całkowicie sprzeczna z faktami – stwierdził prezydent.