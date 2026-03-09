Rzeczpospolita
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w sprawie dziesięciu ustaw

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek o podpisaniu dziesięciu ustaw. W opublikowanym oświadczeniu zarzucił koalicji rządowej, że nie realizuje własnych obietnic z kampanii wyborczej, a jednocześnie blokuje jego inicjatywy ustawodawcze.

Publikacja: 09.03.2026 10:58

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Marcin Obara

Mateusz Adamski

Prezydent podkreślił, iż wśród podpisanych ustaw jest projekt szczególny – ustawa o obronie polskiej ziemi. – To projekt, który zainicjowałem już w czwartym dniu swojej prezydentury, podczas spotkania z rolnikami w Krąpieli, w województwie zachodniopomorskim – przypomniał. – Dzięki mojej inicjatywie ustawodawczej – przy poparciu praktycznie całego parlamentu – przyjęto rozwiązanie, które na 10 lat zakazuje wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Teraz to rozwiązanie staje się powszechnie obowiązującym prawem Rzeczypospolitej – wskazał Karol Nawrocki. 

W oświadczeniu prezydent stwierdził, iż polska wieś jest dziś wystawiona na liczne i poważne zagrożenia. – Z jednej strony uderzają w nią skutki umowy Mercosur. Z drugiej – niekontrolowany napływ towarów rolnych z Ukrainy. Do tego dochodzą wymogi tzw. Zielonego Ładu, które w wielu przypadkach nakładają na rolników kolejne nieuzasadnione ciężary – wyliczył. 

W ocenie Karola Nawrockiego w tych okolicznościach Państwo Polskie musi stać po stronie polskich rolników. – Ta ustawa jest takim działaniem, jednak potrzebne będzie dalsze wsparcie i ochrona rolników, którzy są fundamentem naszego bezpieczeństwa żywnościowego – dodał. 

Karol Nawrocki: rząd nie realizuje własnych obietnic

W dalszej części swojego oświadczenia Karol Nawrocki poinformował, że łącznie podpisał już 167 ustaw. – Mówię o tym, ponieważ zapewne nie usłyszą państwo tego od premiera ani od przedstawicieli rządu. Zamiast tego podejmowane znowu będą próby przykrywania własnej niekompetencji, opowieścią o rzekomym blokowaniu prac rządu przez prezydenta. To opowieść fałszywa. To próba politycznej manipulacji, narracja całkowicie sprzeczna z faktami – stwierdził prezydent.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że wśród wszystkich 194 ustaw, które zostały mu przedłożone, zabrakło tych, które realizowałyby najważniejsze obietnice obecnej koalicji rządowej. – Zabrakło ustaw realizujących głośno zapowiadane „100 konkretów” czy zobowiązań innych partii koalicyjnych. Nie pojawiły się projekty dotyczące: wyższej kwoty wolnej od podatku, dopłat do wynajmu mieszkań dla młodych, akademików dla studentów za złotówkę czy bonów stomatologicznych dla dzieci – wyliczył Nawrocki. 

Zauważył przy tym, iż sam przedstawił 16 własnych inicjatyw ustawodawczych. Wśród nich m.in. obniżające ceny prądu dla rodzin i firm, podwyższające drugi próg podatkowy, obniżające podatki dla rodzin wychowujących dwójkę dzieci oraz zapewniające godną waloryzację emerytur dla seniorów. – Rząd i większość parlamentarna powiedziały jednak jak dotąd „weto” dla 15 z 16 tych projektów, nie pracując nad nimi – przyznał Nawrocki, dodając, iż „to najlepiej pokazuje, z jaką sytuacją mamy dziś do czynienia: rząd nie realizuje własnych obietnic, a jednocześnie blokuje rozwiązania, których oczekują Polacy”.

Jakie ustawy podpisał prezydent Karol Nawrocki?

9 marca 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 10 ustaw:
- Ustawę z 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa.
- Ustawę z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
- Ustawę z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
- Ustawę z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw.
- Ustawę z 23 stycznia 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.
- Ustawę z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
- Ustawę z 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku.
- Ustawę z 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.
- Ustawę z 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- Ustawę z 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

