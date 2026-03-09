Lotnisko Chopina w Warszawie
Jak wyjaśnił Piotr Rudzki z Lotniska Chopina, ewakuacja dotyczyła poziomu Przyloty, a powodem był pozostawiony bez opieki bagaż.
Informację o podejrzanym bagażu policjanci otrzymali około godziny 10:00. – Zgłoszenie dotyczyło pozostawionego bagażu w wejściu numer 1. Na czas czynności ewakuowano 300 pasażerów – przekazała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
Sprawdzenia pirotechnicznego pozostawionego bagażu przeprowadzili strażnicy graniczni. – Wynik był negatywny, w bagażu nie było niebezpiecznych materiałów – poinformowała Adamus.
Akcja została już zakończona, a ewakuowani podróżni wrócili na lotnisko.
Lotniska to miejsca o szczególnym reżimie bezpieczeństwa, w których każda nieprawidłowość czy podejrzane zachowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Pozostawiony bez nadzoru bagaż na lotnisku to jeden z najczęstszych powodów alarmów na lotniskach.
Strażnicy graniczni przypominają, że pozostawione bez opieki bagaże za każdym razem traktowane są jako potencjalne zagrożenie, wiąże się to z uruchomieniem procedur bezpieczeństwa, a te mogą wiązać się z ewakuacją portu lotniczego. Podróżni powinni pilnować swoich bagaży i nie pozostawiać ich bez opieki. Pozwoli to uniknąć opóźnień, utrudnień i niepotrzebnych problemów – podkreślają.
Zgodnie z przepisami osoba, która swoim działaniem wywołuje fałszywy alarm lub niepokój, może zostać ukarana grzywną, a w poważniejszych przypadkach, także karą pozbawienia wolności do lat trzech. Za pozostawienie bagażu bez opieki w miejscu publicznym, takim jak metro, pociąg, dworzec czy lotnisko grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.
