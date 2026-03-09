Czytaj więcej Świat Alarm bombowy na lotnisku w Modlinie Władze lotniska w Modlinie podają, że otrzymały informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa pasażerów.

Co grozi za pozostawienie bagażu na lotnisku?

Lotniska to miejsca o szczególnym reżimie bezpieczeństwa, w których każda nieprawidłowość czy podejrzane zachowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Pozostawiony bez nadzoru bagaż na lotnisku to jeden z najczęstszych powodów alarmów na lotniskach.

Strażnicy graniczni przypominają, że pozostawione bez opieki bagaże za każdym razem traktowane są jako potencjalne zagrożenie, wiąże się to z uruchomieniem procedur bezpieczeństwa, a te mogą wiązać się z ewakuacją portu lotniczego. Podróżni powinni pilnować swoich bagaży i nie pozostawiać ich bez opieki. Pozwoli to uniknąć opóźnień, utrudnień i niepotrzebnych problemów – podkreślają.

Zgodnie z przepisami osoba, która swoim działaniem wywołuje fałszywy alarm lub niepokój, może zostać ukarana grzywną, a w poważniejszych przypadkach, także karą pozbawienia wolności do lat trzech. Za pozostawienie bagażu bez opieki w miejscu publicznym, takim jak metro, pociąg, dworzec czy lotnisko grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.