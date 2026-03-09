Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

300 osób ewakuowanych z Lotniska Chopina w Warszawie

Część hali przylotów na Lotnisku Chopina została ewakuowana. Musiało ją opuścić 300 podróżnych. Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż - podaje serwis TVN Warszawa.

Publikacja: 09.03.2026 12:09

Lotnisko Chopina w Warszawie

Lotnisko Chopina w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

Bartosz Lewicki

Jak wyjaśnił Piotr Rudzki z Lotniska Chopina, ewakuacja dotyczyła poziomu Przyloty, a powodem był pozostawiony bez opieki bagaż.

Informację o podejrzanym bagażu policjanci otrzymali około godziny 10:00. – Zgłoszenie dotyczyło pozostawionego bagażu w wejściu numer 1. Na czas czynności ewakuowano 300 pasażerów – przekazała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Czytaj więcej

Fałszywy alarm bombowy na Okęciu. Drugi w ciągu tygodnia
Wydarzenia
Fałszywy alarm bombowy na Okęciu. Drugi w ciągu tygodnia

Sprawdzenia pirotechnicznego pozostawionego bagażu przeprowadzili strażnicy graniczni. – Wynik był negatywny, w bagażu nie było niebezpiecznych materiałów – poinformowała Adamus. 

Akcja została już zakończona, a ewakuowani podróżni wrócili na lotnisko.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Alarm bombowy na lotnisku w Modlinie
Świat
Alarm bombowy na lotnisku w Modlinie

Co grozi za pozostawienie bagażu na lotnisku?

Lotniska to miejsca o szczególnym reżimie bezpieczeństwa, w których każda nieprawidłowość czy podejrzane zachowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Pozostawiony bez nadzoru bagaż na lotnisku to jeden z najczęstszych powodów alarmów na lotniskach. 

Strażnicy graniczni przypominają, że pozostawione bez opieki bagaże za każdym razem traktowane są jako potencjalne zagrożenie, wiąże się to z uruchomieniem procedur bezpieczeństwa, a te mogą wiązać się z ewakuacją portu lotniczego. Podróżni powinni pilnować swoich bagaży i nie pozostawiać ich bez opieki. Pozwoli to uniknąć opóźnień, utrudnień i niepotrzebnych problemów – podkreślają.

Zgodnie z przepisami osoba, która swoim działaniem wywołuje fałszywy alarm lub niepokój, może zostać ukarana grzywną, a w poważniejszych przypadkach, także karą pozbawienia wolności do lat trzech. Za pozostawienie bagażu bez opieki w miejscu publicznym, takim jak metro, pociąg, dworzec czy lotnisko grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Bagaż na Lotnisku Chopina w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Materiał Promocyjny
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Dariusz Korneluk i Waldemar Żurek w czasie konferencji poświęconej walce z drogowymi recedywistami
Policja
Minister sprawiedliwości nie przepuścił pieszej. „Rzeczpospolita” ujawnia statystyki wypadków
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja zwraca się o pomoc w odnalezieniu kierowcy tego pojazdu
Policja
Pojawił się nowy trop w sprawie Iwony Wieczorek. Policja szuka białego cinquecento
Gwałt na policjantce: kluczowe było pierwsze pięć godzin. I czas dla Marcina J.
Policja
Gwałt na policjantce: kluczowe było pierwsze pięć godzin. I czas dla Marcina J.
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama