Rzeczpospolita

Ekonomia
Reklama

Dwa urzędy skontrolują paliwo na lotniskach. Trwają prace nad nowym prawem

Trwają prace nad nowelizacją Prawa lotniczego, które umożliwi dwóm instytucjom karanie linii lotniczych, lotnisk i producentów paliw. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone będą na rozwój paliwa SAF w Polsce. O sprawie informuje serwis WNP.

Publikacja: 09.03.2026 12:18

Nowelizacja prawa lotniczego ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

Nowelizacja prawa lotniczego ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

Foto: K-FK / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Nowe prawo, które obowiązywać ma od 1 stycznia 2027 r., wynika z konieczności dostosowania się do unijnych regulacji ReFuelEU Aviation. Nowelizacja ma na celu wprowadzenie instytucjonalnego nadzoru nad obrotem zrównoważonym paliwem lotniczym (SAF) na polskich lotniskach. Ma też dawać możliwość skontrolowania krajowych rafinerii.

Czytaj więcej

Ryanair jest obecnie największym przewoźnikiem w Polsce
Ekonomia
Prezes Ryanair krytycznie o reformie ULC. „To może zahamować rozwój rynku”

Nowelizacja prawa lotniczego: Kto będzie mógł przeprowadzać kontrole?

Według nowych przepisów, jak informuje serwis WNP,  będą dwa organy właściwe do egzekwowania ReFuelEU Aviation. Pierwszym z nich będzie Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie nadzoru i egzekucji obowiązków wobec operatorów statków powietrznych oraz portów lotniczych, a także kontroli koncesji na wytwarzanie SAF. Natomiast drugim – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w obszarze nadzoru i egzekucji obowiązków wobec dostawców paliw lotniczych.

Nowelizacja prawa wprowadzi też system kar administracyjnych i opłat, a uzyskane dzięki nim środki przekierowywane zostaną do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten natomiast przeznaczać je ma na dofinansowanie wytwarzania SAF, a także na badania i rozwój technologii związanych z jego produkcją.

Ponadto serwis WNP przypomina, że zgodnie z oceną Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2025 r. wyprodukowano na świecie mniej paliwa SAF niż zakładały plany rafinerii. Paliwa tego cały czas więc brakuje na rynkach, a jego koszt w Unii Europejskiej pięciokrotnie przekracza koszt zakupu tradycyjnego paliwa lotniczego.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej: Paliwowy bat na linie lotnicze. Dwa urzędy dostaną nowe możliwości

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kilka dawnych hipermarketów Real znów zyskało logo Auchan, a sprawę analizuje UOKiK
Ekonomia
Powrót Auchan w miejsce dawnych sklepów Real. Sprawie przygląda się UOKiK
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Materiał Promocyjny
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Ryanair jest obecnie największym przewoźnikiem w Polsce
Ekonomia
Prezes Ryanair krytycznie o reformie ULC. „To może zahamować rozwój rynku”
Poznańska fabryka Stomil zostanie zlikwidowana w najbliższym czasie
Ekonomia
Z mapy Poznania zniknie legendarna fabryka. Istniała niemal 100 lat
Sektor motoryzacyjny w Polsce zmaga się obecnie z wieloma wyzwaniami
Ekonomia
Chińska konkurencja i brak pracowników wyzwaniem dla polskiej motoryzacji
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama