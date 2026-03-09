W 2014 r., jak przypomina serwis, UOKiK zgodził się na przejęcie hipermarketów Real przez Auchan pod warunkiem odsprzedaży ośmiu placówek niepowiązanemu z Auchan operatorowi. Tym w 2015 r. została francuska grupa Schiever, a hipermarkety działały pod marką Bi1 i były przez lata prowadzone przez spółkę Rella Investment. Decyzja UOKiK miała zapobiec monopolizowaniu lokalnych rynków. Jak informuje DlaHandlu.pl, jeden ze wspomnianych ośmiu sklepów – Real w Sosnowcu – nigdy nie zyskał szyldu Bi1 i został wyburzony. Z kolei w 2021 r. spółka Rella Investment uruchomiła nowo wybudowany hipermarket w Ełku, którego budowa kosztowała 30,5 mln zł.

„W 2026 roku Auchan Polska podpisał umowę franczyzową dotyczącą ośmiu hipermarketów działających dotąd pod marką Bi1. Tym samym liczba sklepów sieci pod szyldem Auchan w Polsce wzrosła do 80” – pisze DlaHandlu.pl.

Rella Investment: Co wiadomo o spółce?

Udziały w spółce Rella Investment, jak przypomina DlaHandlu.pl, posiadają Schiever International S.A.S. (225 udziałów) oraz IMMO SI Polska Sp. z o.o. (75 udziałów). Siedziby wszystkich trzech spółek znajdują się w Poznaniu pod tym samym adresem. Jak wynika ze sprawozdania finansowego Rella Investment, spółka na 31 grudnia 2024 r. zatrudniała 732 osoby (87 pracowników administracyjnych oraz 645 pracowników hal).

