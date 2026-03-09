W 2014 r., jak przypomina serwis, UOKiK zgodził się na przejęcie hipermarketów Real przez Auchan pod warunkiem odsprzedaży ośmiu placówek niepowiązanemu z Auchan operatorowi. Tym w 2015 r. została francuska grupa Schiever, a hipermarkety działały pod marką Bi1 i były przez lata prowadzone przez spółkę Rella Investment. Decyzja UOKiK miała zapobiec monopolizowaniu lokalnych rynków. Jak informuje DlaHandlu.pl, jeden ze wspomnianych ośmiu sklepów – Real w Sosnowcu – nigdy nie zyskał szyldu Bi1 i został wyburzony. Z kolei w 2021 r. spółka Rella Investment uruchomiła nowo wybudowany hipermarket w Ełku, którego budowa kosztowała 30,5 mln zł.

Reklama Reklama

„W 2026 roku Auchan Polska podpisał umowę franczyzową dotyczącą ośmiu hipermarketów działających dotąd pod marką Bi1. Tym samym liczba sklepów sieci pod szyldem Auchan w Polsce wzrosła do 80” – pisze DlaHandlu.pl.

Czytaj więcej Nieruchomości Deweloperzy wywierali presję na klientach? UOKiK stawia zarzuty Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty trzem spółkom deweloperskim. Chodzi o stosowanie wobec klientów agresywnych prakty...

Rella Investment: Co wiadomo o spółce?

Udziały w spółce Rella Investment, jak przypomina DlaHandlu.pl, posiadają Schiever International S.A.S. (225 udziałów) oraz IMMO SI Polska Sp. z o.o. (75 udziałów). Siedziby wszystkich trzech spółek znajdują się w Poznaniu pod tym samym adresem. Jak wynika ze sprawozdania finansowego Rella Investment, spółka na 31 grudnia 2024 r. zatrudniała 732 osoby (87 pracowników administracyjnych oraz 645 pracowników hal).

Czytaj więcej: Te sklepy Real miały nie trafić do Auchan. Teraz zyskały ich logo. UOKiK analizuje sprawę