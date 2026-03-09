„Nagranie zostało zauważone i zabezpieczone przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo portu lotniczego. Materiał następnie przekazano o dalszego procedowania funkcjonariuszom z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Dzięki temu funkcjonariusze ustalili tożsamość autora transmisji i wezwali go do stawiennictwa w placówce” – poinformował Nadwiślański Oddział SG.

Mężczyzna miał przyznać się do popełnionego wykroczenia. Tłumaczył przy tym, że relację prowadził „z myślą o swoich widzach”. Transmisję jego zdaniem miało oglądać ok. 600 osób.

„Warto przypomnieć, że nagrywanie, fotografowanie, publikowanie w internecie materiałów ze stref objętych kontrolą bezpieczeństwa na lotniskach jest zabronione. Platformy streamingowe i media społecznościowe są monitorowane przez odpowiednie służby, a osoby naruszające przepisy w obszarach infrastruktury krytycznej muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi” – przypomniała SG.

Na mężczyznę nałożona została kara grzywny w wysokości 3 tys. zł.