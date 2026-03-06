Radca prawny deportowany do Polski. Prokuratura postawiła mu poważne zarzuty

Śledztwo w tej sprawie nie toczyło się od lipca 2022 r. gdyż podejrzany prawnik od wielu lat ukrywał się za granicą. Za Danielem B. wydano list gończy, Europejski Nakaz Aresztowania oraz tzw. czerwoną notę Interpolu. W styczniu 2025 r. udało się ustalić jego miejsce pobytu.

"Daniel B. został zatrzymany na terytorium Tureckiej Republiki Cypru Północnego. W dniu 25 lutego 2026 r. przekazano go polskim organom ścigania w drodze procedury deportacji. Deportacja była wynikiem działań podjętych wspólnie przez prokuratora nadzorującego śledztwo oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, we współpracy z oficerem łącznikowym Polskiej Policji w Turcji - informuje prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Daniel B. był również poszukiwany w dwóch innych postępowaniach przygotowawczych. Jedno z nich prowadzi Delegatura CBA w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratury w Gdańsku i dotyczy wystawiania nierzetelnych faktur VAT.

Drugie śledztwo prowadzone przez Delegaturę CBA w Poznaniu nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi. Dotyczy ono działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2012-2017 stworzyła i zarządzała czterema funduszami inwestycyjnymi w ramach tzw. piramidy finansowej.