Jak wygląda nauka w WSKZ?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od ponad 20 lat pomaga studentom i słuchaczom osiągać ich edukacyjne i zawodowe cele. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach I stopnia – licencjackich i inżynierskich, na studiach magisterskich oraz podyplomowych. Przed zapisaniem się na wybrany kierunek, kandydaci są zobowiązani do okazania świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów, co jest weryfikowane na etapie procesu rekrutacyjnego.

Kształcenie w WSKZ łączy dwa uzupełniające się elementy – swobodę nauki we własnym tempie z wartością bezpośrednich spotkań. Nowoczesna platforma e-learningowa daje studentom możliwość systematycznego przyswajania materiału w sposób uporządkowany i monitorowania poczynionych postępów. Zjazdy stanowią natomiast przestrzeń do wspólnego omówienia zagadnień wraz z wykładowcami, wymiany doświadczeń, a także poznania innych studentów.

Co o takiej formule studiów mówią studenci?

„Jestem bardzo zadowolona z przebiegu studiów. Zjazdy są prowadzone przez profesjonalnych wykładowców otwartych na pytania. Ćwiczenia i praktyki dają nam podstawy do przyszłej pracy” – mówi Dorota, studentka II roku psychologii.

Studenci wskazują, że studia na WSKZ pozwalają im uczyć się, pracować i znajdować czas na obowiązki domowe – swoją opinią w tym temacie podzieliła się pani Małgorzata: „Studiuję psychologię w biznesie i wykłady są naprawdę bardzo ciekawe. Ogromnym atutem jest możliwość odsłuchiwania ich w dogodnym dla mnie czasie, co bardzo ułatwia organizację nauki. Podczas zjazdów można poznać wiele interesujących osób i nawiązać wartościowe znajomości. Mimo że mam ponad 40 lat, z powodzeniem łączę studia z pracą zawodową oraz życiem prywatnym”.

Kto wchodzi w skład kadry WSKZ?

Jakość kształcenia to przede wszystkim ludzie – eksperci w swoich dziedzinach i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Kadra WSKZ integruje zarówno przedstawicieli środowisk akademickich – znanych wykładowców, doktorów oraz profesorów, jak i praktyków biznesu, pionierów oraz przedsiębiorców z powodzeniem rozwijających własne firmy. Oferta uczelni jest systematycznie wzbogacana także o perspektywę światową poprzez wykłady mistrzowskie, seminaria oraz udostępniane wystąpienia autorytetów i ekspertów zagranicznych.

Studenci o kadrze akademickiej

„Kadra Wykładowców to dla mnie najmocniejszy atut tej uczelni. Na zajęciach stają przed nami znani na scenie psychologicznej, profesorowie oraz praktycy, którzy omawiają z nami realne Case Study, nie tylko suchą teorię” – mówi Magdalena, która przeniosła się do WSKZ z innej uczelni.

Na profesjonalną kadrę zwracają uwagę również inni studenci: „Kolejnym kluczowym argumentem przemawiającym za tą uczelnią jest świetny kontakt z kadrą dydaktyczną. Wykładowcy są niezwykle responsywni, otwarci na merytoryczną dyskusję i zawsze chętni do udzielenia wsparcia”.

„Kadra wykładowców to osoby pełne pasji i autentycznego oddania swojej pracy, widać, że naprawdę lubią to, co robią, potrafią zainteresować tematem i stworzyć atmosferę czysto akademicką” – komentuje studentka uczelni, Ewa.

Jakie aktywności oferuje swoim studentom WSKZ?

Na uczelni funkcjonuje czternaście Kół Naukowych prężnie działających w zakresie nauk psychologicznych, marketingu, prawa i bezpieczeństwa, polityki czy nowych technologii. To przestrzeń, w której studenci oraz opiekunowie kół podczas regularnych spotkań i warsztatów dzielą się doświadczeniami, wymieniają wiedzę i budują relacje, dyskutując na różnorodne naukowe tematy. Koła regularnie organizują spotkania z ekspertami z wybranych dziedzin, prowadzą kluby czytelnicze i angażują się w działania sprzyjające lokalnym społecznościom.

Jak studenci oceniają koła naukowe WSKZ?

„Uczelnia WSKZ łączy wysoki poziom kształcenia z praktycznym podejściem do zdobywania wiedzy. Szczególnym atutem są bardzo dobrze działające koła naukowe, które umożliwiają rozwijanie pasji, zdobywanie doświadczenia oraz realizację ambitnych projektów” – informują studenci.

Znajduje to potwierdzenie w kolejnych opiniach: „Koła naukowe działają bardzo prężnie i dają realne opcje na dodatkowy rozwój. Jak ktoś chce wycisnąć ze studiów coś więcej, to ma tu pole do popisu” – mówi Paweł, student WSKZ.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się koła naukowe z zakresu nauk psychologicznych: „Jestem mile zaskoczona działalnością kół oraz pomocą i działalnością Pana Ziółkowskiego, dodatkowymi warsztatami, dzięki którym mogę rozwijać moje zainteresowania” – dzieli się swoją opinią studentka uczelni.

Studenci chwalą także zaangażowanie WSKZ w organizację konferencji naukowych m.in. Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – „Zobaczyłem tam dr Izabelę Fornalik – którą znaliśmy ze spotkań naszego Koła – w gronie takich legend jak prof. Maria Beisert czy dr hab. Michał Lew-Starowicz” – relacjonuje jeden ze studentów psychologii.

Szczegółowe informacje o WSKZ znajdują się na stronie wskz.pl.

Materiał Promocyjny