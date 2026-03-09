Zwłoki Jerzego Hopa, byłego szefa Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, zostały znalezione w domu w Rybniku. Wraz z ciałem 68-letniego prokuratora odnaleziono także zwłoki jego 41-letniego syna. Jerzy Hop był bohaterem głośnej afery korupcyjnej w prokuraturze ponad ćwierć wieku temu.

Zwłoki Jerzego Hopa i jego syna. Były szef katowickiej prokuratury nie żyje

Ciała odnalezione zostały w sobotę 7 marca około godz. 13:00, jak donosi Dziennik Zachodni, w jednym z domów przy ul. Platanowej w Rybniku.

– Zmarli to mężczyźni: lat 68 i 41. Ciała nie miały obrażeń. Decyzją prokuratora zostały zabezpieczone do sekcji zwłok. Trwają czynności w tej sprawie – poinformowała Komenda Miejska Policji w Rybniku, cytowana przez Dziennik Zachodni. – Wstępnie wykluczyliśmy udział osób trzecich. Możliwe są różne hipotezy, czad, zatrucie. Trwają intensywne czynności – czytamy.

Szczegóły dotyczące przyczyn śmierci obu mężczyzn nie są na ten moment znane. Trwają czynności służb – zlecona została m.in. sekcja zwłok.