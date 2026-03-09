Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Rusłan Szoszyn: Kupując rosyjską ropę, przegramy z Władimirem Putinem. Węgry i Słowacja igrają z ogniem

Nie można z jednej strony zmuszać Rosji do zakończenia wojny, a z drugiej napędzać jej machiny wojennej. Czy władze Węgier i Słowacji tego nie rozumieją?

Publikacja: 09.03.2026 11:48

Robert Fico i Viktor Orbán

Robert Fico i Viktor Orbán

Foto: AFP

Rusłan Szoszyn

– To nie jest nasza wojna i nie ma najmniejszego wpływu na moje życie – usłyszałem niedawno od pewnej węgierskiej dziennikarki, pracującej dla związanego z rządem w Budapeszcie medium. Nie chciała słyszeć o tym, że Europa powinna się zbroić, wspierać Ukrainę i zwiększać presję na Kreml, zmuszając tym samym Władimira Putina do zakończenia zbrodniczej wojny. Słuchała, ale udawała, że nie rozumie. Taka postawa może zaskakiwać, ale nie dziwić.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina może przekazać adres pewnej osoby blokującej pożyczkę dla
Polityka
Ukraiński ekspert wojskowy: Zełenski nie groził i nie szantażował Orbána

Jak Węgry i Słowacja wspierają Rosję

„Moja chata z kraja” – to hasło przyświeca władzom w Budapeszcie, odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę na pełną skalę. A kilka dni temu premier Viktor Orbán udowodnił, że jest w stanie wesprzeć gospodarza Kremla nie tylko słowem czy petrodolarem, ale i czynem. Wysłał antyterrorystów, by na autostradzie zatrzymali przewożone zgodnie ze wszystkimi procedurami z Austrii do Ukrainy kilkadziesiąt milionów dolarów i euro oraz dziewięć kilogramów złota należące do państwa ukraińskiego. Wszystko po to, by zmusić Kijów do wznowienia dostaw rosyjskiej ropy przez rurociąg Przyjaźń, który w styczniu został uszkodzony przez rosyjską bombę. W podobny sposób zachowuje się premier Słowacji Robert Fico, który, domagając się wznowienia dostaw rosyjskiej ropy, wstrzymał wszelkie dostawy prądu dla Ukraińców, którzy i tak żyją w warunkach ciągłych blackoutów. Zagroził też, że jeżeli Kijów nie spełni jego warunków, dołączy do weta Węgier, które blokują unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. A bez niej Ukraina już za kilka miesięcy będzie musiała się zmierzyć z poważnymi problemami finansowymi.

Czytaj więcej

Władimir Putin i Ali Chamenei, fotografia z 2017 r.
Konflikty zbrojne
Kreml patrzy z niepokojem na Bliski Wschód. W Rosji pytają, kto będzie następny po Iranie

Kupując ropę, Europa finansuje wojnę Władimira Putina. Viktor Orbán i Robert Fico rozbijają jedność UE

Przekaz Węgier i Słowacji jest prosty i zarazem niebezpieczny: my będziemy kupowali tanie rosyjskie surowce, zasilając tym samym machinę wojenną Putina (30–35 proc. budżetu Rosji stanowią dochody z eksportu surowców energetycznych), a wy, reszta Europy, zrzucajcie się na odbudowę Ukrainy, kupujcie broń dla Kijowa, szukajcie sposobów ratowania gospodarek w obliczu światowego kryzysu energetycznego wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie. Gospodarczo Putin i tak zyskuje na tym konflikcie, przywracając chociażby dostawy ropy do Indii (za pozwoleniem USA, które poluzowały tymczasowo restrykcje). W tej sytuacji Europa nie powinna dorzucać się do rosyjskiego budżetu, a tym samym do produkcji rosyjskich rakiet i dronów.

Reklama
Reklama

Zawarcie przez Brukselę kompromisu w sprawie dostaw rosyjskiej ropy z Budapesztem i Bratysławą otwierałoby puszkę Pandory, tworzyłoby precedens i rodziłoby wątpliwości w innych państwach Wspólnoty, stawiając pod znakiem zapytania przyszłość jedności Europy w sprawie zbrodniczej wojny Putina.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Poseł PiS Przemysław Czarnek
Komentarze
Bogusław Chrabota: Męczeństwo Przemysława Czarnka
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Materiał Promocyjny
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Przemysław Czarnek
Komentarze
Estera Flieger: Mazurska Noc Kabaretowa Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka
Przemysław Czarnek
Komentarze
Jacek Nizinkiewicz: Jarosław Kaczyński pokazał, że PiS ma coś, czego nie mają inne partie
Karol Nawrocki
Komentarze
Marek Kutarba: Dlaczego PiS i Karol Nawrocki tak bardzo boją się SAFE
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama