Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek Sejmu wyznaczył termin

W poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił termin zgłaszania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sześć wakujących miejsc.

Publikacja: 09.03.2026 11:57

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mateusz Adamski

Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, poinformował, że do środy 11 marca do godziny 12 można składać wnioski w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. – Ogłoszenie przeze mnie dzisiaj tej informacji spowoduje najprawdopodobniej wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego na tym posiedzeniu Sejmu, w tym tygodniu – powiedział Czarzasty cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Marszałek Sejmu był też dopytywany, czy konsekwencją tej decyzji będzie publikacja wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego. – Jaka konsekwencja będzie tej decyzji, zobaczymy. Należy się spodziewać również w tej sprawie stanowiska Sejmu, które zostanie przyjęte na tym posiedzeniu – powiedział. Potwierdził, że prawdopodobnie będzie to uchwała.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny
Sądy i trybunały
Apel w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. „Samo obsadzenie wakatów to za mało”

Dlaczego w Trybunale Konstytucyjnym jest sześć wakatów

Obecnie na piętnaście ustawowych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym zasiada dziewięciu sędziów. Liczba wakatów powiększyła się do sześciu w grudniu 2025 r. po odejściu sędzi Krystyny Pawłowicz i zakończeniu kadencji sędziego Michała Warcińskiego. Tym samym Trybunał utracił możliwość sformowania pełnego składu, bowiem w myśl ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK do rozpoznania sprawy w pełnym składzie potrzebny jest udział co najmniej jedenastu sędziów.

Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż od zmiany rządu w 2023 r. Sejm nie wybrał żadnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że nie chce w ten sposób legitymizować działalności Trybunału w obecnym kształcie. Przypomnijmy, iż kandydatów zgłaszało wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość, a Sejm odrzucił kandydatury posła PiS Marka Asta oraz prawnika Artura Kotowskiego.

Reklama
Reklama

Od miesięcy o wybór sędziów TK apeluje część środowiska prawniczego.

Na opublikowanej przez portal wp.pl nieoficjalnej liście kandydatów do TK znajdują się: sędzia Krystian Markiewicz – przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury; Przemysław Rosati – szef Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu; prof. Ryszard Balicki – członek Państwowej Komisji Wyborczej; dr hab. Anna Kacprzak (wcześniej Rakowska-Trela) z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia NSA Przemysław Szustakiewicz; konstytucjonalista dr hab. Jacek Zaleśny; dr Tomasz Zalasiński związany z Fundacją Batorego; dr hab. Sławomir Patyra – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na UMCS; Krzysztof Urbaniak – radca prawny, konstytucjonalista, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj więcej

Obecnie na piętnaście ustawowych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym zasiada dziewięciu sędziów.
Sądy i trybunały
Tak koalicja przechytrzy prezydenta ws. nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Fotoradary. Właściciel auta nie musi donosić na samego siebie
Prawo karne
Fotoradary. Właściciel auta nie musi donosić na samego siebie
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Materiał Promocyjny
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Sądy będą mogły więcej w sprawach ZUS? Rząd szykuje zmiany
Praca, Emerytury i renty
Sądy będą mogły więcej w sprawach ZUS? Rząd szykuje zmiany
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Praca, Emerytury i renty
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Samolot linii Enter Air zabrał do Polski klientów biura podróży Itaka, którzy spędzali wakacje w Oma
Ubezpieczenia i odszkodowania
Odwołane loty w obliczu wojny z Iranem. Kto ma szansę odzyskać pieniądze?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama