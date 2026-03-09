Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, poinformował, że do środy 11 marca do godziny 12 można składać wnioski w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. – Ogłoszenie przeze mnie dzisiaj tej informacji spowoduje najprawdopodobniej wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego na tym posiedzeniu Sejmu, w tym tygodniu – powiedział Czarzasty cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Marszałek Sejmu był też dopytywany, czy konsekwencją tej decyzji będzie publikacja wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego. – Jaka konsekwencja będzie tej decyzji, zobaczymy. Należy się spodziewać również w tej sprawie stanowiska Sejmu, które zostanie przyjęte na tym posiedzeniu – powiedział. Potwierdził, że prawdopodobnie będzie to uchwała.

Dlaczego w Trybunale Konstytucyjnym jest sześć wakatów

Obecnie na piętnaście ustawowych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym zasiada dziewięciu sędziów. Liczba wakatów powiększyła się do sześciu w grudniu 2025 r. po odejściu sędzi Krystyny Pawłowicz i zakończeniu kadencji sędziego Michała Warcińskiego. Tym samym Trybunał utracił możliwość sformowania pełnego składu, bowiem w myśl ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK do rozpoznania sprawy w pełnym składzie potrzebny jest udział co najmniej jedenastu sędziów.

Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż od zmiany rządu w 2023 r. Sejm nie wybrał żadnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że nie chce w ten sposób legitymizować działalności Trybunału w obecnym kształcie. Przypomnijmy, iż kandydatów zgłaszało wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość, a Sejm odrzucił kandydatury posła PiS Marka Asta oraz prawnika Artura Kotowskiego.