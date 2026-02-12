Obecnie na piętnaście ustawowych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym zasiada dziewięciu sędziów.
Jak już informowaliśmy, na początku marca koalicja rządząca planuje wybrać sędziów na sześć wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. Te plany próbuje pokrzyżować PiS, którego posłowie złożyli do TK skargę dotyczącą procedury wyboru sędziów Trybunału. O jej szczegółach pisaliśmy we wtorek na łamach rp.pl.
Innym, ale równie istotnym problemem przy obsadzaniu wolnych miejsc w TK jest to, czy kandydaci wskazani przez koalicję rządzącą zyskają akceptację prezydenta Karola Nawrockiego. To on bowiem zaprzysięga sędziów TK, a bez tej formalności ich powołanie może być uznawane za nieważne.
Portal Onet.pl ujawnił, że rządzący zamierzają obejść potencjalną odmowę ze strony prezydenta. W jaki sposób? – Do regulaminu Sejmu należy wprowadzić dodatkowy punkt do procedury związanej z wyborem sędziów TK, a mianowicie, że po wyborze sędziowie wygłaszają oświadczenie na forum izby i wypowiadają rotę ślubowania. I już, nigdzie nikt tego nie zabrania. W ustrojowej formule ślubowania ważniejsze jest to, kto ją składa, a nie to, kto ją przyjmuje – powiedział na łamach prawnik, specjalizujący się w prawie ustrojowym. – Istota odebrania ślubowania polega na tym, żeby je sędziowie TK złożyli, bo w czasie, gdy pełnią urząd, właśnie z przestrzegania roty ślubowania są rozliczani. Złamanie złożonych w tym trybie zobowiązań stanowi podstawę do ich odpowiedzialności dyscyplinarnej. A skoro są wybierani przez konkretny organ, Sejm, to i przed tym organem powinni składać ślubowanie. Dokładnie tak, jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy prezes Najwyższej Izby Kontroli – wyjaśnił.
Czytaj więcej
W marcu Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć skargę PiS dotyczącą procedury wyboru sędziów Tryb...
Obecnie na piętnaście ustawowych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym zasiada dziewięciu sędziów. Liczba wakatów powiększyła się do sześciu w grudniu po odejściu sędzi Krystyny Pawłowicz i zakończeniu kadencji sędziego Michała Warcińskiego. Tym samym Trybunał utracił możliwość sformowania pełnego składu, bowiem w myśl ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK do rozpoznania sprawy w pełnym składzie potrzebny jest udział co najmniej jedenastu sędziów.
Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż od zmiany rządu w 2023 r. Sejm nie wybrał żadnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że nie chce w ten sposób legitymizować działalności Trybunału w obecnym kształcie. Przypomnijmy, iż kandydatów zgłaszało wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość, a Sejm odrzucił kandydatury posła PiS Marka Asta oraz prawnika Artura Kotowskiego.
Od miesięcy o wybór sędziów TK apeluje część środowiska prawniczego. Rychłe obsadzenie wakatów w Trybunale zapowiadał w ostatnim czasie m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
Na opublikowanej przez portal wp.pl nieoficjalnej liście kandydatów do TK znajdują się: sędzia Krystian Markiewicz – przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury; Przemysław Rosati – szef Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu; prof. Ryszard Balicki – członek Państwowej Komisji Wyborczej; dr hab. Anna Kacprzak (wcześniej Rakowska-Trela) z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia NSA Przemysław Szustakiewicz; konstytucjonalista dr hab. Jacek Zaleśny; dr Tomasz Zalasiński związany z Fundacją Batorego; dr hab. Sławomir Patyra – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na UMCS; Krzysztof Urbaniak – radca prawny, konstytucjonalista, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Czytaj więcej
Na początku marca koalicja rządząca planuje wybrać sędziów na sześć wakatów w Trybunale Konstytuc...
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Podatnicy mają problemy z logowaniem się do KSeF przez Profil Zaufany. Ministerstwo Finansów chce przyspieszyć p...
Polscy biskupi chcą zachowania w kodeksie karnym kary pozbawienia wolności za obrazę uczuć religijnych. Proponow...
Emerytury i renty wzrosną od 1 marca 2026 roku o 5,3 proc. Rządzący prognozowali niższy wskaźnik waloryzacji.
Plan ogólny zmieni przeznaczenie części działek. W wielu gminach trwają konsultacje projektów planów. To ostatni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas