Irak musiał zmniejszyć wydobycie ropy na swoich południowych polach naftowych o 70 proc., do 1,3 mln baryłek dziennie, ze względu na niemożność eksportu ropy przez Cieśninę Ormuz – podaje Reuters, powołując się na trzy źródła. W sobotę o zmniejszeniu wydobycia ropy informował Kuwejt.

Tymczasem Iran nadal atakuje infrastrukturę związaną z wydobyciem ropy w regionie. W poniedziałek nad ranem Arabia Saudyjska poinformowała o strąceniu dronów lecących w stronę pola naftowego Szajba. Z kolei w ZEA doszło do pożaru na terenie strefy przemysłowej w emiracie Fudżajra, gdzie znajdują się obiekty związane z magazynowaniem, handlem i przeładunkiem ropy naftowej oraz produktów paliwowych.

Chiny apelują o wstrzymanie działań militarnych na Bliskim Wschodzie Specjalny chiński wysłannik na Bliski Wschód Zhai Jun wezwał wszystkie strony konfliktu na Bliskim Wschodzie o wstrzymanie się od dalszych działań militarnych. Podkreślił też, że ataki na cele niewojskowe i cywilów powinny spotykać się z potępieniem. W czasie spotkania z szefem MSZ Arabii Saudyjskiej Zhai podkreślił, że bezpieczeństwo i integralność terytorialna państw Zatoki Perskiej nie powinny być naruszane.



Chiny są jednym z głównych odbiorców ropy i gazu z Bliskiego Wschodu.

W poniedziałek nad ranem pojawiła się informacja, że słup dymu widać w rejonie rafinerii koncernu Bahrain Petroleum Company (BAPCO) w Bahrajnie. Po pewnym czasie koncern BAPCO ogłosił, że dostawy ropy, które miał zrealizować, zostaną zakłócone ze względu na siłę wyższą (ang. force majeure). Z komunikatu opublikowanego przez lokalną agencję informacyjną wynika, że na działaniu koncernu odbił się trwający obecnie konflikt regionalny na Bliskim Wschodzie. Agencja informuje też o ataku na rafinerię należącą do BAPCO.

Satoru Yoshida, analityk z Rakuten Securities spodziewa się, że w krótkim czasie cena za baryłkę ropy może wzrosnąć nawet do 130 dolarów za baryłkę. Jego zdaniem wpływ na wzrost cen ropy ma wybór Mojtaby Chameneiego na kolejnego najwyższego przywódcę duchowego Iranu, po tym jak jego ojciec, Ali Chamenei, zginął w ataku powietrznym w pierwszym dniu wojny. Taki wybór oznacza, że w Iranie tryumfują twardogłowi, a zmiana reżimu w Teheranie staje się problematyczna co może zapowiadać przedłużającą się wojnę.

Lider Partii Demokratycznej w Senacie Chuck Schumer wezwał administrację Trumpa do sięgnięcia po Strategiczną Rezerwę Ropy Naftowej (największa tego typu rezerwa na świecie), by ustabilizować rynki i obniżyć cenę ropy. Dotychczas Trump wykluczał taką możliwość.