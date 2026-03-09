Rzeczpospolita
Uwaga na drogach. Od poniedziałku 9 marca ruszyły wzmożone kontrole

Od poniedziałku 9 marca na europejskich drogach, w tym w Polsce, odbywa się zmasowana akcja policji. Działania potrwają sześć dni. Funkcjonariusze drogówki będą zwracać szczególną uwagę na dwa aspekty.

Publikacja: 09.03.2026 09:35

Działania „Operation Seatbelt” rozpoczęły się w poniedziałek 9 marca i potrwają do niedzieli 15 marca.

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Mateusz Adamski

Akcja koordynowana jest przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol, czyli międzynarodową grupę zrzeszającą policje drogowe z krajów europejskich. Organizacja zaplanowała na 2026 r. kilka dużych operacji, które będą odbywać się w całej Europie. Pierwsza z nich „Truck&Bus Operations” miała miejsce w lutym i była skierowana głównie do kierowców ciężarówek i autobusów.

Kolejna akcja rusza w poniedziałek 9 marca i potrwa do niedzieli 15 marca. Nosi nazwę „Operation Seatbelt”. Mundurowi będą zwracać szczególną uwagę, czy kierowcy i pasażerowie zapinają pasy bezpieczeństwa oraz na to, czy dzieci przewożone są w fotelikach.

Działania są przeprowadzane w wielu państwach Europy. Oprócz Polski obejmą m.in.: Niemcy, Francję, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Włochy, Portugalię, Grecję, Chorwację, Czechy, Szwecję, Litwę, Łotwę czy Estonię. 

Co grozi za jazdę bez pasów bezpieczeństwa i nieprawidłowe przewożenie dzieci

Przypomnijmy, że za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy grozi mandat 100 zł i 5 punktów karnych. Takim samym mandatem może zostać ukarany kierowca, jeżeli pasów nie zapnie pasażer. W przypadku gdy dwóch lub więcej pasażerów jedzie bez pasów, liczba punktów karnych dla kierowcy może wzrosnąć aż do 8.

Z kolei za przewożenie w aucie dziecka poniżej 150 cm wzrostu bez fotelika kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości 300 zł i dostać 5 punktów karnych. Przy dwójce dzieci będzie to 10 punktów, a przy większej liczbie – 15 punktów. 

Kolejne akcje w ramach Roadpol odbędą się: 13–19 kwietnia – „Operation Speed” (kontrole prędkości), 4–10 maja – „Truck&Bus Operations” (kontrole ciężarówek i autobusów), 15–21 czerwca – „Operation Alcohol&Drugs” (kontrole trzeźwości) oraz 6–12 lipca – „Operation Two-Wheelers” (kontrole motocykli, skuterów i rowerów). 

Źródło: rp.pl

