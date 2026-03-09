Akcja koordynowana jest przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol, czyli międzynarodową grupę zrzeszającą policje drogowe z krajów europejskich. Organizacja zaplanowała na 2026 r. kilka dużych operacji, które będą odbywać się w całej Europie. Pierwsza z nich „Truck&Bus Operations” miała miejsce w lutym i była skierowana głównie do kierowców ciężarówek i autobusów.

Kolejna akcja rusza w poniedziałek 9 marca i potrwa do niedzieli 15 marca. Nosi nazwę „Operation Seatbelt”. Mundurowi będą zwracać szczególną uwagę, czy kierowcy i pasażerowie zapinają pasy bezpieczeństwa oraz na to, czy dzieci przewożone są w fotelikach.

Działania są przeprowadzane w wielu państwach Europy. Oprócz Polski obejmą m.in.: Niemcy, Francję, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Włochy, Portugalię, Grecję, Chorwację, Czechy, Szwecję, Litwę, Łotwę czy Estonię.

Co grozi za jazdę bez pasów bezpieczeństwa i nieprawidłowe przewożenie dzieci

Przypomnijmy, że za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy grozi mandat 100 zł i 5 punktów karnych. Takim samym mandatem może zostać ukarany kierowca, jeżeli pasów nie zapnie pasażer. W przypadku gdy dwóch lub więcej pasażerów jedzie bez pasów, liczba punktów karnych dla kierowcy może wzrosnąć aż do 8.