Policja poinformowała o ostrzelaniu domu Rihanny w Beverly Hills
O wydarzeniu informują amerykańskie serwisy informacyjne, w tym BBC oraz NBC News, powołując się na informacje policji.
Jak podaje policja, kobieta w wieku ok. 30 lat, podejrzana o ostrzelanie, zatrzymała się samochodem przed domem Rihanny i oddała kilka strzałów z karabinu typu AR-15, po czym odjechała z dużą prędkością. Cztery pociski lub ich odłamki trafiły w różne części posesji artystki. Policja, która otrzymała wezwanie dotyczące napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia w domu Rihanny w Beverly Hills, zjawiła się na miejscu w niedzielę 8 marca o godz. 13.15 czasu lokalnego.
Kobieta podejrzana o ostrzelanie została zatrzymana przez funkcjonariuszy ok. 12 km od domu piosenkarki i aresztowana. Na razie policja nie ujawniła jej danych oraz nie podała możliwego motywu działania podejrzanej. Broń, która użyta została do ostrzelania domu Rihanny, została zabezpieczona przez funkcjonariuszy. Dochodzenie w sprawie prowadzi policja w Los Angeles.
W domu, który został ostrzelany, Rihanna mieszka ze swoim partnerem, raperem ASAP Rockym oraz trójką dzieci – córką i dwoma synami. Policja nie podała, czy w trakcie strzelaniny pozostali domownicy znajdowali się w rezydencji.
Rihanna (właściwie Robyn Fenty) to gwiazda muzyki pop pochodząca z Barbadosu. Międzynarodową sławę zyskała na początku XXI wieku dzięki takim hitom jak „Umbrella” czy „Pon de Replay”. Niedawno świętowała 20. rocznicę wydania swojego pierwszego albumu. Jest laureatką dziewięciu nagród Grammy i pięciu American Music Awards. Sprzedała ponad 250 milionów płyt na całym świecie. Magazyn Forbes oszacował jej majątek na ponad miliard dolarów.
