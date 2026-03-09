Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Dom Rihanny w Beverly Hills ostrzelany. Policja podała szczegóły

Dom Rihanny w Beverly Hills został ostrzelany, podała policja. Do zdarzenia doszło w niedzielę 8 marca, kiedy gwiazda przebywała na miejscu. Nikt nie odniósł obrażeń. Policja zatrzymała kobietę podejrzaną o ostrzelanie rezydencji.

Publikacja: 09.03.2026 08:34

Policja poinformowała o ostrzelaniu domu Rihanny w Beverly Hills

Policja poinformowała o ostrzelaniu domu Rihanny w Beverly Hills

Foto: Rzeczpospolita

Joanna Kamińska

O wydarzeniu informują amerykańskie serwisy informacyjne, w tym BBC oraz NBC News, powołując się na informacje policji.

Dom Rihanny w Beverly Hills ostrzelany

Jak podaje policja, kobieta w wieku ok. 30 lat, podejrzana o ostrzelanie, zatrzymała się samochodem przed domem Rihanny i oddała kilka strzałów z karabinu typu AR-15, po czym odjechała z dużą prędkością. Cztery pociski lub ich odłamki trafiły w różne części posesji artystki. Policja, która otrzymała wezwanie dotyczące napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia w domu Rihanny w Beverly Hills, zjawiła się na miejscu w niedzielę 8 marca o godz. 13.15 czasu lokalnego.

Kobieta podejrzana o ostrzelanie została zatrzymana przez funkcjonariuszy ok. 12 km od domu piosenkarki i aresztowana. Na razie policja nie ujawniła jej danych oraz nie podała możliwego motywu działania podejrzanej. Broń, która użyta została do ostrzelania domu Rihanny, została zabezpieczona przez funkcjonariuszy. Dochodzenie w sprawie prowadzi policja w Los Angeles.

Czytaj więcej

Do sądu trafił nowy pozew przeciwko Michaelowi Jacksonowi
Świat
Nowe oskarżenia wobec Michaela Jacksona. Pozew trafił do sądu

Ostrzelano dom Rihanny w Beverly Hills

W domu, który został ostrzelany, Rihanna mieszka ze swoim partnerem, raperem ASAP Rockym oraz trójką dzieci – córką i dwoma synami. Policja nie podała, czy w trakcie strzelaniny pozostali domownicy znajdowali się w rezydencji.

Reklama
Reklama

Rihanna (właściwie Robyn Fenty) to gwiazda muzyki pop pochodząca z Barbadosu. Międzynarodową sławę zyskała na początku XXI wieku dzięki takim hitom jak „Umbrella” czy „Pon de Replay”. Niedawno świętowała 20. rocznicę wydania swojego pierwszego albumu. Jest laureatką dziewięciu nagród Grammy i pięciu American Music Awards. Sprzedała ponad 250 milionów płyt na całym świecie. Magazyn Forbes oszacował jej majątek na ponad miliard dolarów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Alarm w Skandynawii. Możliwy atak na infrastrukturę energetyczną
Przestępczość
Alarm w Skandynawii. Możliwy atak na infrastrukturę energetyczną
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Materiał Promocyjny
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Jedna z ofiar Jeffrey Epsteina przed przemówieniem Donalda Trumpa o stanie państwa w Waszyngtonie
Przestępczość
CNN: zniknęły kluczowe dokumenty ze sprawy Epsteina. Dotyczyły Donalda Trumpa
Rosyjskie władze wszczęły śledztwo przeciwko założycielowi Telegrama, Pawłowi Durowowi, w związku z
Przestępczość
Rosja wszczyna śledztwo przeciw założycielowi Telegrama
Były brytyjski dyplomata Peter Mandelson został aresztowany w Londynie pod zarzutem nadużycia w spra
Przestępczość
Aresztowano byłego ambasadora. Miał otrzymać od Epsteina tysiące dolarów
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama