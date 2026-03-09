O wydarzeniu informują amerykańskie serwisy informacyjne, w tym BBC oraz NBC News, powołując się na informacje policji.

Reklama Reklama

Dom Rihanny w Beverly Hills ostrzelany

Jak podaje policja, kobieta w wieku ok. 30 lat, podejrzana o ostrzelanie, zatrzymała się samochodem przed domem Rihanny i oddała kilka strzałów z karabinu typu AR-15, po czym odjechała z dużą prędkością. Cztery pociski lub ich odłamki trafiły w różne części posesji artystki. Policja, która otrzymała wezwanie dotyczące napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia w domu Rihanny w Beverly Hills, zjawiła się na miejscu w niedzielę 8 marca o godz. 13.15 czasu lokalnego.

Kobieta podejrzana o ostrzelanie została zatrzymana przez funkcjonariuszy ok. 12 km od domu piosenkarki i aresztowana. Na razie policja nie ujawniła jej danych oraz nie podała możliwego motywu działania podejrzanej. Broń, która użyta została do ostrzelania domu Rihanny, została zabezpieczona przez funkcjonariuszy. Dochodzenie w sprawie prowadzi policja w Los Angeles.

Czytaj więcej Świat Nowe oskarżenia wobec Michaela Jacksona. Pozew trafił do sądu Cztery osoby uznawane za bliskich przyjaciół Michaela Jacksona złożyły do sądu pozew, w którym oskarżają go o wykorzystywanie seksualne w czasie, g...

Ostrzelano dom Rihanny w Beverly Hills

W domu, który został ostrzelany, Rihanna mieszka ze swoim partnerem, raperem ASAP Rockym oraz trójką dzieci – córką i dwoma synami. Policja nie podała, czy w trakcie strzelaniny pozostali domownicy znajdowali się w rezydencji.