Prawie 20 stopni, a potem deszcz i burze. Kiedy czeka nas zmiana pogody?

Przed nami ciepły i słoneczny poniedziałek w całym kraju. Ale już we wtorek nad Polskę nadciągną chmury. W drugiej połowie tygodnia pogoda się zepsuje. W wielu regionach będzie padać, a nawet zagrzmi. Temperatury nadal jednak będą wysokie.

Publikacja: 09.03.2026 10:11

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

W najbliższych dniach IMGW prognozuje przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu również burze. W nocy i rano lokalnie utrzymywać się będą przymrozki i mgły. W niektórych częściach kraju powieje silniejszy wiatr.

Piękna pogoda w poniedziałek. Nawet 18 stopni

W poniedziałek będzie słonecznie i prawie bezchmurnie w całym kraju. Niewielkie zachmurzenie może się pojawić jedynie na południowym zachodzie. Będzie od 11 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 stopni w centrum, do 17 stopni na zachodzie i południu. Lokalnie termometry wskażą nawet 18 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, na południu umiarkowany, na obszarach podgórskich porywisty. W nocy przymrozki do -2 stopni Celsjusza będą się utrzymywać na południu kraju i na Podlasiu.

We wtorek coraz bardziej pochmurnie, ale wciąż ciepło

We wtorek nad Polską pojawi się zachmurzenie. Na północnym wschodzie i w centrum będzie małe, w pozostałych regionach umiarkowane, tylko na południowym zachodzie okresami duże i tam miejscami może wystąpić słaby przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 stopni w centrum i na zachodzie, do 16 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Pojawi się też silniejszy wiatr. Tylko na północy będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, a na obszarach podgórskich okresami dość silny. W nocy termometry pokażą od 0 na Podlasiu do 5 stopni na Podkarpaciu i na zachodzie kraju. Miejscami na północy temperatura przy gruncie może spaść do około -2 stopni.

Od środy będzie deszczowo. Mogą pojawić się burze

W środę zachmurzenie będzie niewielkie tylko na północnym wschodzie, w pozostałych częściach kraju umiarkowane i duże. Na południu, zachodzie oraz na Pomorzu pojawią się przelotne opady deszczu, a na zachodzie możliwe są również burze. Temperatura wyniesie od 13 stopni na Podlasiu do 17 stopni na południowym zachodzie Polski. W pozostałych regionach około 15 stopni. Wiatr przeważnie będzie słaby, tylko na obszarach podgórskich umiarkowany i porywisty. Silnie powieje również w czasie burz. W nocy termometry pokażą od 0 stopni na północnym wschodzie do 5 stopni na zachodzie i południu, a na północnym wschodzie przy gruncie do -2 stopni.

Prognoza na drugą połowę tygodnia. Czwartek z deszczem i burzami

W czwartek opady deszczu obejmą całą Polskę, z wyjątkiem krańców północno-wschodnich. Najsilniej będzie padać na zachodzie, południowym zachodzie i na południu. Na Śląsku i w Małopolsce prognozowane są burze. Temperatura wyniesie od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim do 17 stopni w Małopolsce.

W wielu częściach kraju deszczowo będzie również w piątek – opady pojawią się głównie na wschodzie kraju, padać może również w centrum i na południu. Temperatura od 13 stopni na północy do 17 stopni na południowym zachodzie.

Prognoza na weekend. Ciepło, ale deszczowo

Opady deszczu będą się utrzymywać również w weekend, choć nie wszędzie. Według prognoz w sobotę padać ma na zachodzie, w centrum i na południu, a w niedzielę na Warmii i Mazurach, w województwie kujawsko-pomorskim, łódzkim i lubelskim. Bardzo pochmurnie będzie również na zachodzie. Temperatury w całym kraju będą dwucyfrowe. Wyniosą nawet do 18 stopni na południu.

Źródło: rp.pl

