W najbliższych dniach IMGW prognozuje przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu również burze. W nocy i rano lokalnie utrzymywać się będą przymrozki i mgły. W niektórych częściach kraju powieje silniejszy wiatr.

Piękna pogoda w poniedziałek. Nawet 18 stopni

W poniedziałek będzie słonecznie i prawie bezchmurnie w całym kraju. Niewielkie zachmurzenie może się pojawić jedynie na południowym zachodzie. Będzie od 11 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 stopni w centrum, do 17 stopni na zachodzie i południu. Lokalnie termometry wskażą nawet 18 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, na południu umiarkowany, na obszarach podgórskich porywisty. W nocy przymrozki do -2 stopni Celsjusza będą się utrzymywać na południu kraju i na Podlasiu.

We wtorek coraz bardziej pochmurnie, ale wciąż ciepło

We wtorek nad Polską pojawi się zachmurzenie. Na północnym wschodzie i w centrum będzie małe, w pozostałych regionach umiarkowane, tylko na południowym zachodzie okresami duże i tam miejscami może wystąpić słaby przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 stopni w centrum i na zachodzie, do 16 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu.