Polityk weźmie udział w debacie poświęconej przyszłości relacji transatlantyckich oraz temu, jak zmiany geopolityczne wpływają dziś na globalny handel i łańcuchy dostaw.

Wystąpienie Trudeau zapowiada się jako jeden z najważniejszych punktów programu Impact'26. Wydarzenie od lat przyciąga liderów biznesu, ekonomii i technologii z Europy oraz Ameryki Północnej, a jego tematyka coraz wyraźniej koncentruje się na wyzwaniach stojących przed gospodarkami Zachodu – od transformacji energetycznej po rozwój nowych technologii.

Trudeau kierował rządem Kanady przez niemal dekadę, w okresie szczególnie wymagającym dla światowej gospodarki. W czasie jego kadencji kraj mierzył się z pandemią, napięciami handlowymi między największymi gospodarkami świata oraz rosnącą niestabilnością geopolityczną. W tych warunkach Ottawa starała się wzmacniać swoją pozycję zarówno w relacjach transatlantyckich, jak i w globalnych łańcuchach dostaw.

Technologia jako element strategii gospodarczej

Jednym z filarów tej polityki był rozwój sektora nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. W ostatnich latach Kanada stała się jednym z najważniejszych ośrodków badań i komercjalizacji AI. W Toronto powstał m.in. Vector Institute, a w Montrealu działa Mila – Quebec Artificial Intelligence Institute. Instytucje te przyciągnęły specjalistów z całego świata oraz znaczące inwestycje prywatne.

Kanadyjski model opiera się na współpracy sektora publicznego i prywatnego – państwo wspiera rozwój zaplecza badawczego, a jednocześnie stara się tworzyć warunki sprzyjające komercjalizacji nowych technologii. W efekcie Kanada stała się jednym z najważniejszych ekosystemów AI poza Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

– Justin Trudeau to postać najwyższej wagi w światowej polityce. Jego sukces w pozycjonowaniu Kanady jako lidera technologii to wiedza krytyczna dla każdego stratega, który pojawi się w Poznaniu. Chcemy, aby nasi goście usłyszeli od niego, jak zarządzać zmianą w sposób odważny i skuteczny – podkreśla Krystian Wolak, twórca ImpactCEE.

Nowy etap współpracy Polski i Kanady

Wizyta Trudeau w Poznaniu przypada na moment intensyfikacji relacji gospodarczych między Polską a Kanadą. Na początku 2025 r. oba państwa podpisały porozumienie dotyczące współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Zakłada ono rozwój projektów opartych na kanadyjskich technologiach oraz pogłębienie współpracy w sektorze energetycznym. Z perspektywy Warszawy Kanada postrzegana jest jako partner zarówno w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, jak i technologii związanych z transformacją energetyczną. Jednocześnie oba kraje pozostają ważnymi uczestnikami relacji transatlantyckich, które w ostatnich latach zyskują na znaczeniu w kontekście napięć geopolitycznych.

Istotnym elementem tych relacji pozostaje umowa handlowa Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) między Kanadą a Unią Europejską. Porozumienie stopniowo znosi bariery celne i ułatwia współpracę inwestycyjną, zwiększając skalę wymiany handlowej po obu stronach Atlantyku.

Międzynarodowi goście w Poznaniu

Organizatorzy zapowiadają, że Impact'26 będzie koncentrować się na długoterminowych wyzwaniach dla gospodarki: bezpieczeństwie ekonomicznym, transformacji technologicznej oraz zmianach w globalnych łańcuchach dostaw.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prawniczka specjalizująca się w prawach człowieka Amal Clooney oraz ekonomista Daron Acemoglu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2024 roku, znany z badań nad rolą instytucji w rozwoju gospodarczym.

W Poznaniu wystąpi także dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva, która przedstawi perspektywę globalnych finansów i wyzwań stojących dziś przed światową gospodarką.

W programie wydarzenia znajdą się również przedstawiciele sektora technologicznego. Wśród nich – współtwórca firmy ElevenLabs Mati Staniszewski oraz amerykański analityk rynku technologicznego Scott Galloway.

Według organizatorów tegoroczna edycja wydarzenia ma być przestrzenią do dyskusji o tym, w jaki sposób gospodarki europejskie i północnoamerykańskie mogą wzmacniać swoją odporność w świecie rosnącej rywalizacji gospodarczej i technologicznej.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Impact'26

Materiał Partnera