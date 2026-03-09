Z tego artykułu dowiesz się: Jak rząd ocenia obecną sytuację na rynku paliw i jakie potencjalne rozwiązania rozważa?

Czy dostawy ropy do Polski są zabezpieczone, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Jakie jest stanowisko rządu wobec systemu ETS2 oraz planowane działania w tej kwestii?

Jakie koncepcje finansowania modernizacji armii są analizowane i które z nich budzą krytykę?

Jakie są aktualne prognozy dla polskiej gospodarki oraz jej kluczowych wskaźników?

Poranną rozmowę w Polsat News zdominował temat cen na stacjach benzynowych, które w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie zaczęły niebezpiecznie zbliżać się do granicy 8 zł za litr. Minister Andrzej Domański, pytany o propozycje opozycji dotyczące radykalnego obniżenia VAT-u i akcyzy, nie odrzucił tych rozwiązań, ale zaznaczył, że rząd działa w trybie ciągłej analizy, a nie doraźnych haseł.

Andrzej Domański: Nie wykluczamy rozwiązań, dzięki którym ceny na stacjach paliw będą niższe

Minister finansów podkreślił, że resort monitoruje sytuację wspólnie z Ministerstwem Energii i zarządem Orlenu, czekając na potwierdzenie, czy obecne wzrosty mają charakter trwały.

-Nie możemy wykluczyć rozwiązań, dzięki którym ceny na stacjach paliw będą niższe. Natomiast tutaj oczywiście ten wachlarz rozwiązań jest szeroki. [...] Jeżeli ta sytuacja [na rynku ropy] miałaby się przełożyć faktycznie na taką długoterminową sytuację na rynku paliw, to oczywiście trzeba będzie podejmować adekwatne decyzje – mówił Donański.

Jednocześnie minister uspokajał w kwestii fizycznej dostępności surowca, odcinając się od retoryki strachu uprawianej przez Prawo i Sprawiedliwość. Wskazał na strategiczną niezależność Polski od krytycznych punktów zapalnych na mapie świata.