Przemysław Czarnek przedstawił projekt ustawy. Chodzi o ceny paliw

- Dziś państwo nie interweniuje, mimo że te ceny paliw, które już widzimy w Warszawie, to jest dramat dla polskich rolników, to jest dramat dla polskich przewoźników. To jest dramat milionów polskich rodzin, to jest dramat dla zwykłych kierowców, którzy przyjeżdżają i tankują ze cenę, która jest bardzo wysoka – mówił.

- Składam projekt ustawy z podpisami posłów PiS, który obniża czasowo podatek VAT (na paliwo) z 23 do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo mniej więcej o 9-10 proc – oświadczył Czarnek.

Co składa się na cenę paliwa w Polsce? Foto: PAP

- Chodzi o to, by dziś Polacy poczuli, że państwo ich wspiera w czasie kryzysu. Państwo nie może łupić obywatela – dodał. - Państwo musi zapewnić Polakom paliwo na niskim poziomie, z niskimi cenami – mówił też.

- Pomagam Donaldowi Tuskowi. Panie Donaldzie, tak jak pan obiecał Polakom, a nie realizuje – proszę bardzo, jestem przekonany, że KO, PSL pomoże nam i obniży ceny paliw Polakom – podkreślił Czarnek odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy.

Spadek wpływów z VAT i akcyzy za paliwo podniósłby rekordowo wysoki deficyt budżetowy

Z tytułu VAT-u i akcyzy za paliwo do budżetu wpływa ok. 80-90 mld zł. Deficyt zapisany w budżecie na 2026 rok to 271,7 mld zł. W przypadku obniżenia wpływów z akcyzy i podatku VAT za paliwo deficyt ten wzrósłby, gdyby obniżkom tych opłat nie towarzyszyło ograniczenie wydatków. PiS wielokrotnie krytykował obecny rząd za nadmierne zadłużanie państwa.