Rzeczpospolita
Wydarzenia
Przemysław Czarnek przedstawił projekt ustawy. Chodzi o ceny paliw

Poseł PiS Przemysław Czarnek, który w sobotę został kandydatem swojej partii na premiera, zaprezentował projekt ustawy obniżającej VAT i akcyzę na paliwo.

Publikacja: 09.03.2026 07:50

Przemysław Czarnek

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

- (Donald) Tusk łupi Polaków – przekonywał Czarnek obarczając rząd odpowiedzialnością za wzrost ceny paliw na stacjach benzynowych. 

Przemysław Czarnek: Państwo musi zapewnić Polakom niskie ceny paliwa

- Czy pamiętają państwo kryzys z czasów, gdy rządziło PiS, a prezesem Orlenu był Daniel Obajtek (chodzi o wzrost cen ropy po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku – red.)? Wówczas ceny baryłki ropy na rynkach światowych sięgały 120 dolarów, a dolar w Polsce był po 4,30 zł. Dziś baryłka jest po 90 dolarów, a i dolar jest tańszy – mówił Czarnek. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło jednak do skokowego wzrostu cen ropy do poziomu zbliżonego do tego z 2022 roku. 

Zdaniem Czarnka za czasów PiS „przez rozsądną politykę państwa wobec obywatela Orlen był w stanie utrzymywać ceny paliwa na poziomie najniższym w Europie”. 

Dlaczego przed wyborami w 2023 roku na stacjach zaczęło brakować paliwa?

W wyniku polityki Orlenu, który sztucznie obniżył cenę paliwa przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, na stacjach w Polsce zaczęło brakować paliwa. Był to efekt tzw. turystyki paliwowej (zakupu na polskich stacjach paliwa przez kierowców z sąsiednich państw) oraz kupowania przez wielu kierowców paliwa „na zapas”.

- Dziś państwo nie interweniuje, mimo że te ceny paliw, które już widzimy w Warszawie, to jest dramat dla polskich rolników, to jest dramat dla polskich przewoźników. To jest dramat milionów polskich rodzin, to jest dramat dla zwykłych kierowców, którzy przyjeżdżają i tankują ze cenę, która jest bardzo wysoka – mówił. 

- Składam projekt ustawy z podpisami posłów PiS, który obniża czasowo podatek VAT (na paliwo) z 23 do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo mniej więcej o 9-10 proc – oświadczył Czarnek. 

Co składa się na cenę paliwa w Polsce?

Foto: PAP

- Chodzi o to, by dziś Polacy poczuli, że państwo ich wspiera w czasie kryzysu. Państwo nie może łupić obywatela – dodał. - Państwo musi zapewnić Polakom paliwo na niskim poziomie, z niskimi cenami – mówił też.

- Pomagam Donaldowi Tuskowi. Panie Donaldzie, tak jak pan obiecał Polakom, a nie realizuje – proszę bardzo, jestem przekonany, że KO, PSL pomoże nam i obniży ceny paliw Polakom – podkreślił Czarnek odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy. 

Spadek wpływów z VAT i akcyzy za paliwo podniósłby rekordowo wysoki deficyt budżetowy

Z tytułu VAT-u i akcyzy za paliwo do budżetu wpływa ok. 80-90 mld zł. Deficyt zapisany w budżecie na 2026 rok to 271,7 mld zł. W przypadku obniżenia wpływów z akcyzy i podatku VAT za paliwo deficyt ten wzrósłby, gdyby obniżkom tych opłat nie towarzyszyło ograniczenie wydatków. PiS wielokrotnie krytykował obecny rząd za nadmierne zadłużanie państwa. 

Źródło: rp.pl

