Premier Donald Tusk
Wybory w partii, które odbyły się w niedzielę, były pierwszymi, odkąd Platforma Obywatelska, Nowoczesna oraz Inicjatywa Polska połączyły się w jedno ugrupowanie. Głosowanie przeprowadzono tradycyjnie – z wykorzystaniem urn w biurach powiatowych i regionalnych ugrupowania.
Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zauważył, iż po raz pierwszy wybierane są władze Koalicji Obywatelskiej. „Jesteśmy zjednoczeni, silni, pozytywni" – zaznaczył szef rządu w serwisie X.
Jedynym kandydatem na przewodniczącego partii był Donald Tusk.
Artur Gierada – będący szefem regionalnych struktur ugrupowania od ośmiu lat – po raz kolejny został przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim. Głos oddało na niego 96 proc. spośród 452 osób (84 proc. uprawnionych). Był to jedyny kandydat.
Na szefa regionu w województwie małopolskim – ponownie – wybrano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, na którego głos oddało 91 proc. osób (663 osoby).
W Kielcach sukces odniósł Michał Piasecki (92 proc. głosów). Pokonał on radnego wojewódzkiego Gerarda Pedrycza.
Arkadiusz Marchewka – wiceminister infrastruktury – który był jedynym kandydatem, został szefem Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie. Zagłosowało na niego 128 osób.
Krzysztof Truskolaski przewodniczącym został w Podlaskiem. W wyborach uzyskał 88 proc. poparcia.
W regionie kujawsko-pomorskim przewodniczącym KO został senator Tomasz Lenz (82 proc. głosów).
Szefem śląskich struktur KO pozostanie zaś marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, którego poparło 1146 członków partii.
Europoseł Jacek Protas, który był jedynym kandydatem, został wybrany na przewodniczącego warmińsko-mazurskiej KO. Otrzymał on 93,18 proc. głosów.
W woj. opolskim na szefa regionu wybrano Roberta Węgrzyna – były poseł otrzymał 390 głosów, a jego przeciwnik – poseł na Sejm Tomasz Kostuś – 180 głosów.
W samym Opolu przewodniczącym struktur miejskich KO został wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca – wygrał przewagą dziewięciu głosów z zastępcą dyrektora gabinetu marszałka województwa opolskiego Przemysławem Pospieszyńskim.
Wiele regionów nie przedstawiło jeszcze oficjalnych wyników wyborów. Na poniedziałek Koalicja Obywatelska zaplanowała konferencję prasową dotyczącą wyników głosowania. Odbędzie się ona w Warszawie.
Były to pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska – ugrupowaniu, które powstało w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, czyli formacji współtworzących wcześniej klub parlamentarny Koalicja Obywatelska.
