Artur Gierada – będący szefem regionalnych struktur ugrupowania od ośmiu lat – po raz kolejny został przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim. Głos oddało na niego 96 proc. spośród 452 osób (84 proc. uprawnionych). Był to jedyny kandydat.

Na szefa regionu w województwie małopolskim – ponownie – wybrano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, na którego głos oddało 91 proc. osób (663 osoby).

W Kielcach sukces odniósł Michał Piasecki (92 proc. głosów). Pokonał on radnego wojewódzkiego Gerarda Pedrycza.

Arkadiusz Marchewka – wiceminister infrastruktury – który był jedynym kandydatem, został szefem Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie. Zagłosowało na niego 128 osób.

Krzysztof Truskolaski przewodniczącym został w Podlaskiem. W wyborach uzyskał 88 proc. poparcia.

W regionie kujawsko-pomorskim przewodniczącym KO został senator Tomasz Lenz (82 proc. głosów).