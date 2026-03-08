Wskazanie Czarnka zostało odebrane jako próba przyciągnięcia wyborców o silnie prawicowych poglądach. Po ogłoszeniu nazwiska kandydata PiS Sławomir Mentzen zamieścił na swoim profilu w serwisie X wpis - zwracając się do Czarnka słowami „drogi Przemku”, w którym rozpoczął od gratulacji, a po nich zamieścił listę dziewięciu pytań.

Reklama Reklama

„Gratulacje Przemku! Jak widzę Kaczyński zaproponował w PiS kompromis. Będziesz teraz twarzą PiS, ale w zamian jest zakaz krytykowania rządów Morawieckiego. Z tej okazji mam do Ciebie kilka pytań” - napisał Sławomir Mentzen, nawiązując do frakcji „harcerzy”, do której zalicza się były premier Mateusz Morawiecki. Czarnek z kolei ma należeć do frakcji „maślarzy”.

Mentzen zapytał Czarnka w swoim wpisie m.in. o ocenę „polityki covidowej” PiS (rządem PiS w szczycie pandemii kierował właśnie Morawiecki – przyp. red.), o to, czy Czarnek podjąłby w decyzję o nauce zdalnej w szkołach, o to, jak kandydat PiS na premiera ocenia zgodę Mateusza Morawieckiego na „Zielony Ład, KPO, unijne podatki i unijny dług”. Kolejne pytania dotyczyły KSeF, systemu kaucyjnego, polityki migracyjnej PiS, o to, czy forsowany przez Morawieckiego „Polski Nowy Ład” był dobrą reformą, o akceptację polityki rządu PiS wobec Ukrainy, o zmianę ustawy o IPN po protestach Izraela i o stosunek do Beniamina Netanyahu.