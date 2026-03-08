Sławomir Mentzen, Przemysław Czarnek
Wskazanie Czarnka zostało odebrane jako próba przyciągnięcia wyborców o silnie prawicowych poglądach. Po ogłoszeniu nazwiska kandydata PiS Sławomir Mentzen zamieścił na swoim profilu w serwisie X wpis - zwracając się do Czarnka słowami „drogi Przemku”, w którym rozpoczął od gratulacji, a po nich zamieścił listę dziewięciu pytań.
„Gratulacje Przemku! Jak widzę Kaczyński zaproponował w PiS kompromis. Będziesz teraz twarzą PiS, ale w zamian jest zakaz krytykowania rządów Morawieckiego. Z tej okazji mam do Ciebie kilka pytań” - napisał Sławomir Mentzen, nawiązując do frakcji „harcerzy”, do której zalicza się były premier Mateusz Morawiecki. Czarnek z kolei ma należeć do frakcji „maślarzy”.
Czytaj więcej
- Żeby być premierem, trzeba wygrać wybory - powiedział w TV Republika Przemysław Czarnek, wskazany w sobotę przez Jarosława Kaczyńskiego kandydat...
Mentzen zapytał Czarnka w swoim wpisie m.in. o ocenę „polityki covidowej” PiS (rządem PiS w szczycie pandemii kierował właśnie Morawiecki – przyp. red.), o to, czy Czarnek podjąłby w decyzję o nauce zdalnej w szkołach, o to, jak kandydat PiS na premiera ocenia zgodę Mateusza Morawieckiego na „Zielony Ład, KPO, unijne podatki i unijny dług”. Kolejne pytania dotyczyły KSeF, systemu kaucyjnego, polityki migracyjnej PiS, o to, czy forsowany przez Morawieckiego „Polski Nowy Ład” był dobrą reformą, o akceptację polityki rządu PiS wobec Ukrainy, o zmianę ustawy o IPN po protestach Izraela i o stosunek do Beniamina Netanyahu.
„Czekam na odpowiedzi i życzę powodzenia!” - zakończył Mentzen.
Czytaj więcej
Od kilku miesięcy w PiS trwa spór, który co jakiś czas toczony jest publicznie, między frakcjami tzw. harcerzy i tzw. maślarzy. Uczestników sondażu...
Przemysław Czarnek szybko odpowiedział na spis Mentzena. „Drogi Sławku. Dziękuję Ci za szczere – jak mam nadzieję – gratulacje. Podyskutujmy. Odpowiem Ci kompleksowo na wszystkie Twoje wątpliwości i pytania. Prywatnie i publicznie. Bo i ja i Ty – jak wierzę – mamy to samo zdanie, które już kilka miesięcy temu Ci napisałem na X.... Polska potrzebuje odpowiedzialnego rządu prawicy” - napisał Czarnek zwracając się do Mentzena.
W niedzielę 8 marca Przemysław Czarnek był gościem TV Republika, gdzie – w odpowiedzi na pytanie o możliwość koalicji z Konfederacją po wyborach odparł, że to wyborcy zdecydują, jak będzie wyglądała scena polityczna po wyborach. - My walczymy o samodzielne zwycięstwo. Co z tego wyjdzie – o tym zdecydują wyborcy – mówił, zastrzegając jednak, że nawet jeśli ten plan się uda i PiS będzie rządzić samodzielnie, „i tak będziemy potrzebować współpracy szerokiej prawicy, bo być może uda się stworzyć większość konstytucyjną”.
Czytaj więcej
Gdyby wybory odbyły się dziś, ugrupowanie Donalda Tuska mogłoby ogłosić zwycięstwo – w badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski utrzymuje bowie...
Według badania United Surveys dla Wirtualnej Polski Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 30,6 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt. proc.), PiS na 23,5 proc. (wzrost o 2,0 pkt. proc.), Konfederacja na 12,2 proc. (spadek o 1 pkt proc.), zaś na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna chciałoby zagłosować 8,4 proc. respondentów.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Największe szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2027 roku ma Koalicja Obywatelska – wynika z najnow...
- Żeby być premierem, trzeba wygrać wybory - powiedział w TV Republika Przemysław Czarnek, wskazany w sobotę prz...
Jak zmieni się zdanie Polaków na temat prezydenta Karola Nawrockiego jeśli ten zawetuje ustawę implementującą SA...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas