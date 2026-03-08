Rzeczpospolita
Sławomir Mentzen zadał Przemysławowi Czarnkowi dziewięć pytań. Ten szybko odpowiedział

Sławomir Mentzen skomentował dokonany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wybór Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera w ewentualnym przyszłym rządzie PiS po wyborach w 2027 r. Opublikował listę pytań do Czarnka i doczekał się odpowiedzi.

Publikacja: 08.03.2026 11:15

Sławomir Mentzen, Przemysław Czarnek

Foto: PAP/Radek Pietruszka/Łukasz Gągulski

Bartosz Lewicki

Wskazanie Czarnka zostało odebrane jako próba przyciągnięcia wyborców o silnie prawicowych poglądach. Po ogłoszeniu nazwiska kandydata PiS Sławomir Mentzen zamieścił na swoim profilu w serwisie X wpis  - zwracając się do Czarnka słowami „drogi Przemku”, w którym rozpoczął od gratulacji, a po nich zamieścił listę dziewięciu pytań.

„Gratulacje Przemku! Jak widzę Kaczyński zaproponował w PiS kompromis. Będziesz teraz twarzą PiS, ale w zamian jest zakaz krytykowania rządów Morawieckiego. Z tej okazji mam do Ciebie kilka pytań” - napisał Sławomir Mentzen, nawiązując do frakcji „harcerzy”, do której zalicza się były premier Mateusz Morawiecki. Czarnek z kolei ma należeć do frakcji „maślarzy”. 

Czytaj więcej

Przemysław Czarnek
Polityka
Przemysław Czarnek: nie ma już „harcerzy” i „maślarzy”, potrzebni są wszyscy

Mentzen zapytał Czarnka w swoim wpisie m.in. o ocenę „polityki covidowej” PiS (rządem PiS w szczycie pandemii kierował właśnie Morawiecki – przyp. red.), o to, czy Czarnek podjąłby w decyzję o nauce zdalnej w szkołach, o to, jak kandydat PiS na premiera ocenia zgodę Mateusza Morawieckiego na „Zielony Ład, KPO, unijne podatki i unijny dług”. Kolejne pytania dotyczyły KSeF, systemu kaucyjnego, polityki migracyjnej PiS, o to, czy forsowany przez Morawieckiego „Polski Nowy Ład” był dobrą reformą, o akceptację polityki rządu PiS wobec Ukrainy, o zmianę ustawy o IPN po protestach Izraela i o stosunek do Beniamina Netanyahu. 

„Czekam na odpowiedzi i życzę powodzenia!” - zakończył Mentzen. 

Czytaj więcej

Patryk Jaki i Mateusz Morawiecki
Polityka
Sondaż: Zapytaliśmy Polaków o „harcerzy” i „maślarzy”. Komu przyznali rację?

 Szybka odpowiedź Przemysława Czarnka

Przemysław Czarnek szybko odpowiedział na spis Mentzena. „Drogi Sławku. Dziękuję Ci za szczere – jak mam nadzieję – gratulacje. Podyskutujmy. Odpowiem Ci kompleksowo na wszystkie Twoje wątpliwości i pytania. Prywatnie i publicznie. Bo i ja i Ty – jak wierzę – mamy to samo zdanie, które już kilka miesięcy temu Ci napisałem na X.... Polska potrzebuje odpowiedzialnego rządu prawicy” - napisał Czarnek zwracając się do Mentzena.  

W niedzielę 8 marca Przemysław Czarnek był gościem TV Republika, gdzie – w odpowiedzi na pytanie o możliwość koalicji z Konfederacją po wyborach odparł, że to wyborcy zdecydują, jak będzie wyglądała scena polityczna po wyborach. -  My walczymy o samodzielne zwycięstwo. Co z tego wyjdzie – o tym zdecydują wyborcy – mówił, zastrzegając jednak, że nawet jeśli ten plan się uda i PiS będzie rządzić samodzielnie, „i tak będziemy potrzebować współpracy szerokiej prawicy, bo być może uda się stworzyć większość konstytucyjną”. 

Czytaj więcej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Polityka
PiS z najwyższym wzrostem poparcia w nowym sondażu partyjnym
Według badania United Surveys dla Wirtualnej Polski Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 30,6 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt. proc.), PiS na 23,5 proc. (wzrost o 2,0 pkt. proc.), Konfederacja na 12,2 proc. (spadek o 1 pkt proc.), zaś na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna chciałoby zagłosować 8,4 proc. respondentów.

Źródło: rp.pl

