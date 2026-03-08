Z tego artykułu się dowiesz: Kto został wybrany na nowego najwyższego przywódcę Iranu?

Jakie implikacje międzynarodowe niesie ze sobą ta decyzja?

Jakie są kluczowe cechy i powiązania nowego przywódcy?

Kto odpowiadał za wybór nowego najwyższego przywódcy?

Jak zareagowały Stany Zjednoczone na tę nominację?

Irańskie media informowały wcześniej jedynie, że liczące 88 członków Zgromadzenie Ekspertów wybrało nowego najwyższego przywódcę Iranu, który zastąpi zabitego w amerykańsko-izraelskich nalotach Alego Chameneiego. W niedzielę wieczorem ujawniono, kto nim zostanie.

Ajatollaha Alego Chameneiego zastąpi jego syn

Mojtaba Chamenei – drugi syn zmarłego najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego – został wybrany na jego następcę. Eksperci podkreślają, że posunięcie to może doprowadzić do dalszej eskalacji konfliktu – Donald Trump jasno dawał bowiem wcześniej do zrozumienia, że nie zaakceptuje takiego scenariusza.

Jak podają irańskie media, przewodniczący parlamentu „z zadowoleniem przyjął” wybór nowego przywódcy kraju, zaznaczając, że podążanie za nim jest „obowiązkiem religijnym i narodowym”. Przywódcy irańskich sił zbrojnych mieli zaś złożyć już przysięgę wierności nowemu najwyższemu przywódcy kraju. Irańska Gwardia Rewolucyjna przekazała, że „jest gotowa podążać” za nowym przywódcą.

Po raz pierwszy od rewolucji islamskiej w 1979 r. najwyższa władza w Iranie przechodzi z ojca na syna. Media zauważają, że może to wywołać debatę o tym, czy w kraju zaczyna powstawać system dynastyczny, mimo że wcześniej chciano obalić dziedziczne rządy szacha.