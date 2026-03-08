Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem i ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim
Sikorski zwrócił też uwagę na wypowiedź polityka PiS dotyczącą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o „TSUE-srue”. - To taka zwyczajowa subtelność w wykonaniu tego polityka. Rozumiem, że to się podoba, bo to jest w stylu „nie będą nam w obcych językach...” - powiedział Sikorski, nawiązując do wypowiedzi byłego prezydenta Andrzeja Dudy podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
Sikorski przypomniał, że YTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) to unijny mechanizm rozstrzygania sporów. - Jak ktoś mówi „TSUE-srue” to znaczy, że chciałby, żeby takiego mechanizmu nie było. Albo nim pogardza. No więc oświadczam, że bez takiego mechanizmu, bez TSUE, Unia Europejska nie jest możliwa – stwierdził Sikorski.
Czytaj więcej
PiS ma już kandydata na premiera, to Przemysław Czarnek. Jarosław Kaczyński zakłada, że cała prawica przyjmie go z radością. W krakowskiej Hali Sok...
Dodał, że „minister Czarnek jest jednym z liderów tej frakcji w PiS, która wyobraża sobie, że może istnieć Unia Europejska, w której jakieś państwo nie musi przestrzegać reguł”. - Teraz wszyscy wiemy, o co im chodzi - im chodzi o to, że polscy sędziowie, stosując polską konstytucję, śmieli pytać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (...) o sprawy upolityczniania polskiego wymiaru sprawiedliwości - powiedział.
Zaznaczył, że kształt wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją państw członkowskich, ale musi być on niezawisły od polityków i wiarygodny. - To już nie jest tylko nasza narodowa kompetencja. Bo Unia Europejska nie jest możliwa, jeśli instytucje w jej państwach członkowskich sobie nawzajem nie ufają. (...) Więc jeśli ktoś chce głosować na takich polityków, którzy mówią „TSUE - srue”, to powinien mieć świadomość, że głosuje nie tylko za polexitem, a za zniszczeniem Unii Europejskiej - stwierdził szef MSZ.
Czytaj więcej
Na konwencji w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że kandydatem partii na premiera będzie były minister edukacji i nauki Przemysł...
W czasie sobotniej konwencji w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazał byłego szefa resortu edukacji Przemysława Czarnka jako kandydata partii na premiera w rządzie, który po wyborach w 2027 r. chciałoby utworzyć ugrupowanie.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Lex Czarnek, HiT, Willa Plus, niskie pensje, strach, kontrola i dyscyplinarki – nauczyciele pamiętają, jak wyglą...
Sławomir Mentzen skomentował dokonany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wybór Przemysława Czarnka jako ka...
Największe szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2027 roku ma Koalicja Obywatelska – wynika z najnow...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas