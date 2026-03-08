Rzeczpospolita
Radosław Sikorski skomentował wybór Przemysława Czarnka

Przemysław Czarnek będzie dobrym kandydatem na premiera, ale w Afganistanie, tam jego idee edukacyjne i idee co do roli kobiet już są realizowane – powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, komentując ogłoszoną w sobotę decyzję Jarosława Kaczyńskiego, że to właśnie były minister edukacji ma być kandydatem PiS na premiera po ewentualnym zwycięstwie w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Publikacja: 08.03.2026 14:45

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji z wiceminis

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem i ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim

Foto: PAP/Marcin Obara

Bartosz Lewicki

Sikorski zwrócił też uwagę na wypowiedź polityka PiS dotyczącą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o „TSUE-srue”. - To taka zwyczajowa subtelność w wykonaniu tego polityka. Rozumiem, że to się podoba, bo to jest w stylu „nie będą nam w obcych językach...” - powiedział Sikorski, nawiązując do wypowiedzi byłego prezydenta Andrzeja Dudy podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. 

Sikorski przypomniał, że YTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) to unijny mechanizm rozstrzygania sporów. - Jak ktoś mówi „TSUE-srue” to znaczy, że chciałby, żeby takiego mechanizmu nie było. Albo nim pogardza. No więc oświadczam, że bez takiego mechanizmu, bez TSUE, Unia Europejska nie jest możliwa – stwierdził Sikorski.

Sikorski o słowach Przemysława Czarnka: „TSUE – srue”

Dodał, że „minister Czarnek jest jednym z liderów tej frakcji w PiS, która wyobraża sobie, że może istnieć Unia Europejska, w której jakieś państwo nie musi przestrzegać reguł”.  - Teraz wszyscy wiemy, o co im chodzi - im chodzi o to, że polscy sędziowie, stosując polską konstytucję, śmieli pytać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (...) o sprawy upolityczniania polskiego wymiaru sprawiedliwości - powiedział.

Zaznaczył, że kształt wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją państw członkowskich, ale musi być on niezawisły od polityków i wiarygodny. - To już nie jest tylko nasza narodowa kompetencja. Bo Unia Europejska nie jest możliwa, jeśli instytucje w jej państwach członkowskich sobie nawzajem nie ufają. (...) Więc jeśli ktoś chce głosować na takich polityków, którzy mówią „TSUE - srue”, to powinien mieć świadomość, że głosuje nie tylko za polexitem, a za zniszczeniem Unii Europejskiej - stwierdził szef MSZ. 

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera 

W czasie sobotniej konwencji w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazał byłego szefa resortu edukacji Przemysława Czarnka jako kandydata partii na premiera w rządzie, który po wyborach w 2027 r. chciałoby utworzyć ugrupowanie.

Źródło: rp.pl

