W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano respondentów nie o to, na kogo oddaliby głos, lecz o to, kto ich zdaniem wygra najbliższe wybory parlamentarne. Zdecydowana większość badanych wskazała jedną z dwóch partii – Koalicję Obywatelską lub Prawo i Sprawiedliwość.

W innym badaniu przeprowadzonym w tym tygodniu przez tę samą sondażownię, wyniki pokazały, że gdyby wybory odbyły się dziś, ugrupowanie Donalda Tuska mogłoby ogłosić zwycięstwo. Jednocześnie Koalicja Obywatelska ma jednak powody do obaw – sondaż wskazuje, że aż trzy partie obecnej koalicji znalazłyby się poza Sejmem.

Wybory parlamentarne w 2027 roku. KO przed PiS w prognozie Polaków

Zdaniem 37,9 proc. ankietowanych największe szanse na zwycięstwo ma Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Według 34,9 proc. badanych to ugrupowanie kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego wygra wybory w 2027 roku.

Znacznie gorzej w badaniu wypadają pozostałe ugrupowania. W świadomości respondentów nie są one postrzegane jako realni kandydaci do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Najwyżej spośród nich znalazła się Konfederacja. W jej zwycięstwo wierzy 4,6 proc. ankietowanych. Wynik ten sugeruje, że mimo stabilnego poparcia partia nie jest postrzegana przez większość wyborców jako potencjalny lider sceny politycznej.