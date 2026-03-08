Rzeczpospolita
Sondaż. Wiemy, jak weto ws. SAFE wpłynie na postrzeganie Karola Nawrockiego przez Polaków

Jak zmieni się zdanie Polaków na temat prezydenta Karola Nawrockiego jeśli ten zawetuje ustawę implementującą SAFE? Zapytaliśmy o to uczestników sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 08.03.2026 08:27

Karol Nawrocki

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czym jest unijny instrument finansowy SAFE?
  • Jakie są argumenty rządu i opozycji dotyczące zasadności przyjęcia programu SAFE?
  • Jaka alternatywna propozycja finansowania obronności została przedstawiona przez prezydenta?

Ustawa dotycząca SAFE, unijnego instrumentu finansowego, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego, trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego 27 lutego. Od tego dnia prezydent ma 21 dni na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. 

Rząd zachwala program SAFE, prawicowa opozycja jest przeciw

Rząd przekonuje, że warunki pożyczki (oprocentowanie niższe niż oprocentowanie pożyczek, które jest w stanie uzyskać Polska), długi okres spłaty (45 lat) i 10-letnia karencja, która oznacza, że pożyczkę Polska zacznie spłacać dopiero za dekadę, podczas gdy środki na wzmocnienie obronności otrzyma obecnie, sprawiają że jest to najkorzystniejszy z dostępnych sposobów na pozyskanie dodatkowych środków na obronność. Pieniądze z SAFE mają trafić w 80 proc. do polskich firm, dzięki nim Polska ma zwiększyć m.in. potencjał w zakresie obrony powietrznej (w tym obrony przeciwdronowej). 

Program SAFE

Foto: Infografika PAP

Prawicowa opozycja stoi na stanowisku, że SAFE jest instrumentem większego uzależnienia Polski od Brukseli. Wskazuje się na towarzyszącą programowi zasadę warunkowości, zgodnie z którą wypłata środków może być w określonych warunkach wstrzymana (chodzi m.in. o sytuacje, w których środki te byłyby wydawane niezgodnie z prawem lub gdyby ich wydatkowaniu nie towarzyszyły odpowiednie mechanizmy kontroli). PiS przekonuje też, że na unijnym programie najbardziej skorzystają Niemcy – politycznie (poprzez większe podporządkowanie krajów UE Brukseli, za pośrednictwem której Niemcy – jak przekonuje PiS – de facto sprawują władzę) i gospodarczo poprzez zamówienia dla ich przemysłu zbrojeniowego.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Komentarze
Marek Kutarba: Dlaczego PiS i Karol Nawrocki tak bardzo boją się SAFE

W mijającym tygodniu prezydent Karol Nawrocki, który nie zdecydował jeszcze, czy podpisze ustawę SAFE, przedstawił wraz z prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim projekt tzw. polskiego SAFE 0 procent Projekt przewiduje, że środki na wzmocnienie obronności mogłyby pochodzić z nadwyżki wypracowanej przez NBP. Szczegóły programu nie są znane (spekuluje się, że może chodzić o wygenerowanie nadwyżki poprzez przeszacowanie wartości rezerw złota posiadanego przez bank centralny). 10 marca na temat tego programu z prezydentem mają rozmawiać premier Donald Tusk i wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd nie odrzuca możliwości skorzystania z pomysłu prezydenta, ale podkreśla, że powinien on być uzupełnieniem, a nie alternatywą dla unijnego programu SAFE. 

Spekuluje się, że przedstawienie przez prezydenta projektu „Polski SAFE 0 proc.” to przygotowanie uzasadnienia do zawetowania unijnego SAFE. 

Sondaż: 42 proc. ankietowanych z wyższym wykształceniem będzie oceniać prezydenta gorzej, jeśli zawetuje ustawę o SAFE

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak zawetowanie ustawy o implementacji SAFE wpłynie na ich ocenę prezydentury Karola Nawrockiego. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

19,5 proc. badanych zadeklarowało, że ich ocena prezydentury Nawrockiego poprawi się. 

36,1 proc. respondentów podało, że ich ocena prezydentury Nawrockiego w takiej sytuacji się pogorszy. 

26,6 proc. ankietowanych odpowiedziało, że to nie będzie miało wpływu na ich ocenę prezydentury.

17,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie. 

– Weto pogorszy ocenę prezydentury częściej wśród mężczyzn (41 proc.) niż kobiet (32 proc.). Ze względu na wiek zdanie takie najczęściej wyrażają osoby, które skończyły 50 lat (43 proc.), niemal równie często odpowiedź tę wskazywali respondenci posiadający wyższe wykształcenie (42 proc.). Zawetowanie ustawy będzie wiązało się z gorszą opinią na temat prezydentury w przypadku prawie co drugiego badanego, którego dochody przekraczają 7000 zł netto (46 proc.) i takiego samego odsetka mieszkańców miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. osób –  komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 marca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

