…w efekcie ceny na stacjach w Polsce też wystrzeliły…

Globalna panika rynkowa natychmiast przełożyła się na ceny paliw w Polsce. Najtańsza stacja na moim przedmieściu Warszawy, na której tankowałem niedawno olej napędowy po około 5,80 zł/l, natychmiast podniosła cenę do 6,99 zł, a potem powyżej 7,20 zł. Choć na co dzień konkuruje z innymi ceną, najwyraźniej nie ma zamiaru ponosić strat, kupując drożej paliwo w hurcie.

Warszawskie stacje największych koncernów też podnosiły stawki, choć wolniej – kolejno do 6,87 zł/l, potem 7,14, jeszcze 7,27, a na koniec nawet 7,57 zł/l. Policzmy: skok z 5,80 zł do 7,57 zł to około 30 proc. Dużo, co oburzyło moją redakcyjną koleżankę, ale podwyżka nie jest większa od wzrostu notowań ropy.

…dlaczego firmy paliwowe reagują tak nerwowo…

Dlaczego wszyscy na rynku natychmiast przerzucają koszty drożejącego surowca na kierowców i transportowców? Bo to pozwala im odbudowywać zapasy w okresie wzrostu ceny surowca.

A przede wszystkim uniezależnić wynik operacyjny swojego biznesu od chimerycznych notowań surowca, na które nie mają żadnego wpływu. Np. Orlen stosuje w rachunkowości zasadę LIFO – last in, first out (ostatnie weszło, pierwsze wyszło) i wylicza wynik operacyjny z bieżącej sprzedaży paliw na podstawie cen ostatnio zakupionej ropy.

…a podnoszenie cen idzie im szybciej niż obniżanie?

Faktem jest, że wszystkim firmom paliwowym w kraju zwykle łatwiej idzie podnoszenie cen, niż potem ich opuszczanie, gdy ropa stanieje. Nam kierowcom się to nie podoba i całkiem słusznie. Ale firmy zachowują się… racjonalnie.

Wszyscy na tym mocno skonsolidowanym rynku wiedzą, że ich rywale też nie chcą ponosić strat na wzroście kosztu surowca. Dlatego w okresach zwyżki ropy (lub dolara, w którym jest rozliczana) firmy jak jeden mąż podnoszą ceny.