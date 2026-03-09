Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska mogłaby liczyć na 30,6 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt. proc.). Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które zanotowało 23,5 proc. poparcia (wzrost o 2,0 pkt. proc.).

Według badania United Surveys dla Wirtualnej Polski trzecią siłą w parlamencie pozostaje Konfederacja z wynikiem 12,2 proc. (spadek o 1 pkt proc.) Tuż za nią jest Konfederacja Korony Polskiej – na ugrupowanie Grzegorza Brauna chce głosować 8,4 proc. respondentów.

Nad progiem uplasowała się jeszcze Lewica z poparciem 7,7 proc.

Nowy sondaż: dawna Trzecia Droga poza Sejmem. Na jakie poparcie mogą liczyć PSL i Polska 2050?

Badanie wskazuje, że Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 – partie, które w poprzednich wyborach startowały jako Trzecia Droga – nie przekraczają progu wyborczego. Pierwsze ugrupowanie notuje 3,8 proc. poparcia (spadek o 1,2 pkt. proc.), a drugie – 1,1 proc.