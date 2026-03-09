Jarosław Kaczyński, Donald Tusk
W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano respondentów nie o to, na kogo oddaliby głos, lecz o to, kto ich zdaniem wygra najbliższe wybory parlamentarne. Zdecydowana większość badanych wskazała jedną z dwóch partii – Koalicję Obywatelską lub Prawo i Sprawiedliwość.
W innym badaniu przeprowadzonym w tym tygodniu przez ten sam ośrodek, wyniki pokazały, że gdyby wybory odbyły się dziś, ugrupowanie Donalda Tuska mogłoby ogłosić zwycięstwo. Jednocześnie Koalicja Obywatelska ma jednak powody do obaw – sondaż wskazuje, że aż trzy partie obecnej koalicji znalazłyby się poza Sejmem.
Zdaniem 37,9 proc. ankietowanych największe szanse na zwycięstwo ma Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Według 34,9 proc. badanych to ugrupowanie kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego wygra wybory w 2027 roku.
Znacznie gorzej w badaniu wypadają pozostałe ugrupowania. W świadomości respondentów nie są one postrzegane jako realni kandydaci do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Najwyżej spośród nich znalazła się Konfederacja. W jej zwycięstwo wierzy 4,6 proc. ankietowanych. Wynik ten sugeruje, że mimo stabilnego poparcia partia nie jest postrzegana przez większość wyborców jako potencjalny lider sceny politycznej.
Jeszcze słabiej wypadły ugrupowania tworzące koalicję Trzecia Droga, które w badaniu zostały uwzględnione oddzielnie. W zwycięstwo Polskiego Stronnictwa Ludowego wierzy 2,3 proc. respondentów, natomiast Polskę 2050 wskazało 1,2 proc. badanych.
Konfederację Korony Polskiej, partię Grzegorza Brauna, jako faworyta do zwycięstwa w wyborach wskazało 0,5 proc. uczestników sondażu.
Najbardziej zaskakujący rezultat odnotowała Lewica. W badaniu nie pojawiła się ani jedna osoba, która wskazałaby to ugrupowanie jako zwycięzcę wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Oznacza to wynik 0 proc. wskazań w próbie tysiąca respondentów.
Ważną rolę w przyszłej kampanii wyborczej może odegrać grupa osób niezdecydowanych. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazała niemal co piąta osoba – 18,6 proc. respondentów.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 27 lutego – 1 marca 2026 roku metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób.
