Zbliża się koniec kadencji Krajowej Rady Sądownictwa, której sędziowska część została wybrana przez posłów. Jej kadencja upływa 11 maja i do tego czasu należy wybrać nowy skład Rady. Trwa procedura wyboru nowych członków KRS na podstawie obecnych, kwestionowanych przepisów. Sposób jej ukształtowania przez Sejm jest bowiem powodem podważania legalności tego organu nie tylko przez prawników i polityków, ale także przez sądy polskie i europejskie.

Weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie KRS i plan B rządu

Rządzącym nie udało się doprowadzić do zmiany tej procedury. Uchwaloną rządową reformę przywracającą kompetencję wyboru sędziowskich członków Rady środowisku sędziowskiemu zawetował prezydent. W konsekwencji postanowiono wdrożyć tzw. plan B, zgodnie z którym członków KRS wyłonią w swoistych prawyborach sędziowie. Pomysł ten sprowadza się do przeprowadzenia, w założeniu, powszechnych, przejrzystych i reprezentatywnych wyborów wśród wszystkich sędziów w Polsce i wyłonieniu w ten sposób 15 kandydatów na członków KRS, których wybór w oparciu o obowiązujące przepisy zatwierdzi w głosowaniu Sejm.

Przed ponad tygodniem Sejm przyjął w tej sprawie uchwałę, w której zadeklarowano, że Izba uwzględni w swoich decyzjach wyniki wyborów sędziowskich.

Nadal jednak niewiele wiadomo o samych prawyborach. Kiedy zostaną przeprowadzone, na jakiej podstawie będą zorganizowane, kto będzie ustalał wzór i drukował karty wyborcze, gdzie będzie można złożyć skargę wyborczą? Wydaje się, że pytań jest więcej niż odpowiedzi.