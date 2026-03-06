Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas spotkania otwartego z mieszkańcami Pruszkowa
Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt wprowadza kilka zmian dotyczących działania sądów powszechnych. Jedną z nich jest zobowiązanie ich dyrektorów do wyposażenia sal sądowych we flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Czas na to będą mieli do 1 maja 2026 r., kiedy przypada 22. rocznica przystąpienia Polski do UE.
Jak argumentuje MS, „podkreśli to sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wydawanie wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz unaoczni działania sądów powszechnych jako sądów europejskich, orzekających także w oparciu o prawo Unii Europejskiej i zobowiązanych do zapewnienia zgodności wydawanych rozstrzygnięć z europejskim porządkiem prawnym”.
Resort zaznacza, że regulacja uwzględnia zasady pierwszeństwa stosowane w przypadku eksponowania flagi RP z innymi flagami, określone w miniprzewodniku „Biało-Czerwona”, opracowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Przewidziano też wyjątek. Możliwe będzie odstąpienie od umieszczenia flag, jeżeli wielkość pomieszczenia uniemożliwi ich umieszczenie w sposób godny.
Inna zmiana dotyczy składania zeznań w postępowaniu cywilnym. Obecnie jedynie w uzasadnionych przypadkach przewodniczący posiedzenia może zezwolić świadkowi i innej osobie na pozostawanie w pozycji siedzącej, gdy przemawia do sądu lub gdy sąd zwraca się do tej osoby. Tymczasem, jak zauważa MS, potrzeba zajęcia pozycji siedzącej, wynikająca na przykład ze stanu zdrowia (choroby krążenia, przewlekły ból, wczesna ciąża), stresu, zmęczenia lub fizycznego dyskomfortu, może nie być zauważalna dla przewodniczącego, a konieczność tłumaczenia się publicznie z dolegliwości może naruszać prawo do prywatności danej osoby.
Nowy zapis umożliwi każdej osobie przesłuchiwanej w postępowaniu cywilnym składanie zeznań w pozycji siedzącej. Wybór pozycji – siedzącej lub stojącej – będzie należał do osoby przesłuchiwanej.
Nowelizacja wprowadza też zmiany w doręczeniach sądowych w miejscu stałego zatrudnienia adresata. Jak wyjaśnia resort sprawiedliwości, zgodnie z § 3 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, dowodem usprawiedliwiającym nieobecność jest imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez uprawnione organy, w tym m.in. przez sąd – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.
Jednocześnie obecna treść Regulaminu urzędowania sądów powszechnych przewiduje, że w zawiadomieniach i wezwaniach należy zamieścić informacje, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma stawić się zawiadamiana lub wzywana osoba i czy jej stawiennictwo jest obowiązkowe. Jak zauważa MS, oznacza to, że pracodawca, któremu przedstawiono wezwanie jako dowód usprawiedliwiający nieobecność uzyskuje dostęp do informacji, których przetwarzanie nie jest z jego punktu widzenia konieczne, więc w perspektywie zasad ochrony danych osobowych może być niedopuszczalne. Co więcej, ryzyko ujawnienia pracodawcy nieprzeznaczonych dla niego informacji istnieje również w przypadku doręczenia osobie fizycznej wezwania lub innego pisma sądowego w jej miejscu pracy, gdyż osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i dalszy obieg korespondencji, często otwierają wszystkie przesyłki, w tym opatrzone nazwiskiem pracownika, o ile nie noszą one dodatkowych cech lub adnotacji nakazujących przyjęcie, że dana przesyłka powinna zostać przekazana do indywidualnego adresata w stanie zapieczętowanym.
W związku z tym w projekcie zaproponowano nową, skróconą treść wezwania, która będzie umieszczana na końcu strony wydruku w tych przypadkach, w których zawiadomienia kierowane są do strony, świadka albo pokrzywdzonego, uprawnionych do skorzystania z usprawiedliwionej nieobecności w pracy w związku z wezwaniem przez sąd. Zawarte tam informacje będą ograniczone do danych osoby wezwanej, informacji o sądzie wzywającym (w tym osobie odpowiadającej za sporządzenie wezwania) oraz czasie i miejscu stawiennictwa. Dodatkowo, na kopercie ma znaleźć się adnotacja, która będzie wskazywała jednoznacznie, że przesyłka ma zostać doręczona do rąk własnych i pracodawca nie jest uprawniony do zapoznania się z treścią wezwania lub pisma.
Pracodawca ma obowiązek zwolnić etatowca wezwanego na rozprawę w charakterze świadka. Za taki dzień nie musi mu wypłacać wynagrodzenia.
