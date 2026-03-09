W poniedziałek szef rządu spotkał się w Warszawie z nowym premierem Holandii. Po zakończeniu rozmów obaj politycy, Donald Tusk i Rob Jetten, wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

Reklama Reklama

Po wygłoszeniu oświadczeń premierzy byli pytani o wsparcie dla Ukrainy, program SAFE oraz wzrost cen ropy naftowej wywołany atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.

Donald Tusk o sprawie SAFE: Broń coraz droższa, USA interesują się nie tylko Rosją i Ukrainą

– Każdego dnia pojawiają się nowe powody, dla których chciałbym – i nie jestem tutaj sam – aby prezydent jak najszybciej podpisał ustawę o SAFE – powiedział Donald Tusk, precyzując, że te nowe powody to przede wszystkim rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie, czyli „przedłużająca się wojna z Iranem”. – I to ma swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o możliwość dozbrojenia. Broń staje się mniej dostępna i droższa. Ta sytuacja nie zmieni się na lepsze. Potrzebne nam są wszystkie możliwe inicjatywy, w tym pieniądze, które zwiększą możliwości Polski – przekonywał.

– Coraz wyraźniejsze staje się też to, że Stany Zjednoczone będą zainteresowane także innymi teatrami geopolitycznymi – oświadczył szef rządu. – Nazwę rzecz na imieniu. Tu, w Europie, musimy skoncentrować się na zagrożeniu rosyjskim. Dzisiaj chyba nie ma co liczyć na to, że Stany Zjednoczone będą skoncentrowane głównie na Rosji i Ukrainie, bo widać wyraźnie, że ta uwaga Stanów Zjednoczonych obejmuje więcej pól konfliktów i interesów. Dlatego pożyczka SAFE jest tak ważna i ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności Polski i nie tylko Polski – kontynuował.